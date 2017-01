Nachtklub-Attentäter von Istanbul laut türkischen Medien gefasst

Der Attentäter, der in der Silvesternacht in einem Nachtklub in Istanbul 39 Menschen tötete, ist offenbar gefasst worden. Wie mehrere türkische Medien übereinstimmend berichten, soll die Polizei den Mann in Istanbul festgenommen haben. (blu)

Weitere Informationen in Kürze...

