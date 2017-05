Krawalle in Istanbul zum 1. Mai – mehr als 200 Festnahmen

Auch das noch! 🙈 Türkei verbietet Kuppelshows in TV und Radio

Die türkische Regierung hat die im Land beliebten Kuppelshows verboten. Sendungen in Radio und Fernsehen, in denen Menschen einander vorgestellt werden, um einen Partner zu finden, «können nicht zugelassen werden», hiess es in einem am Samstag veröffentlichten Dekret.

Vizeregierungschef Numan Kurtulmus hatte das Verbot im März angekündigt und gesagt, derartige Sendungen passten nicht zu den türkischen Sitten und Traditionen. «Es gibt einige merkwürdige Sendungen, die die Institution der …