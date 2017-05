Merkel droht Erdogan mit Abzug der Bundeswehr aus Incirlik

Wer das Darknet nicht nutzt, begibt sich in tödliche Gefahr

Ob Türkei, Ungarn oder Syrien: Wenn Despoten die Pressefreiheit bekämpfen, weichen Aktivisten und Journalisten aufs Tor-Netzwerk aus, um zu überleben. An der Internetkonferenz re:publica gab es eindrückliche Appelle.

Zum Auftakt der Internetkonferenz re:publica in Berlin haben verfolgte Journalisten und Aktivisten die Pressefreiheit in den Mittelpunkt gestellt. Der türkische Medienmacher und Dokumentarfilmer Can Dündar warb für Solidarität mit inhaftierten Kollegen.

Der ehemalige Chefredaktor der regierungskritischen Zeitung «Cumhuriyet» berichtete von einer Gruppe Kollegen, die seit 190 Tagen in der Türkei im Gefängnis sässen, nur weil sie ihrem Beruf nachgegangen seien.

«Es gibt kein Recht und keine …