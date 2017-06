«Demokratie in der Schwebe» Türkischer Oppositionsführer sieht sein Land in Gefahr

Bild: SEDAT SUNA/EPA/KEYSTONE

Der türkische Oppositionsführer und Chef der Mitte-Links-Partei CHP, Kemal Kilicdaroglu, sieht die Demokratie in seinem Land in Gefahr. Die Türkei habe sich in ein halboffenes Gefängnis verwandelt und werde mit Notstandsdekreten regiert.

«Wir erleben gerade einen Prozess, in dem die Demokratie in der Schwebe hängt», sagte Kilicdaroglu bei einem Besuch im Hauptquartier der zweitgrössten Oppositionspartei, der pro-kurdischen HDP, am Freitag in Ankara. Von Demokratie könne keine Rede sein.

Kilicdaroglu sagte, er wolle keine Türkei, in der Intellektuelle, Abgeordnete und Journalisten im Gefängnis sässen, weil sie ihre Meinung äusserten. «So eine Türkei haben wir nicht verdient.» Kilicdaroglu traf in Ankara mit der neuen Co-Vorsitzenden der HDP, Serpil Kemalbay, zusammen. Auch Kemalbay kritisierte den «antidemokratischen Prozess» in der Türkei.

Der zweite Co-Vorsitzende der HDP, Selahattin Demirtas, sitzt seit November in Untersuchungshaft. Kemalbays Amtsvorgängerin Figen Yüksekdag wurde ebenfalls inhaftiert. Ein Gericht erkannte ihr ausserdem den Parteivorsitz und ihr Abgeordnetenmandat ab. (sda/dpa)

Die AKP im Siegestaumel – so jubeln Erdogans Anhänger auf den Strassen der Türkei

Verfassungsreferendum Türkei Petarden, Faschos und Polizeikontrollen – so erlebten wir die Siegesfeier der AKP Ergebnis annullieren? – Mit diesen 5 Wahlfakten weisst Du, warum die Opposition wütend ist Erdogan hat das Land tief gespalten – und deshalb verloren Oppositionspartei CHP reicht Antrag zur Annullierung ein +++ Trump gratuliert Erdogan Petardenfeuer und Hymnengesang: Unser Reporter mitten im Siegestaumel des AKP-Lagers Wo Erdogan den Propaganda-Krieg in Europa verloren hat Die Katze in der Trafostation – eine kleine Geschichte des türkischen Wahlbetrugs Enttäuschung beim türkisch-kurdischen Public Viewing im Berner «Breitsch» Referendum angenommen: Was jetzt in der Türkei als nächstes passiert Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan Wahlkampf in der Türkei geht in den Endspurt Türkei: Sieg bei Referendum wird Todesstrafe den Weg ebnen Erdogan gegen Europa: «Die Zukunft Europas werden unsere Brüder formen» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo