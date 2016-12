Türkei suspendiert nach Putsch weitere 2000 Lehrer

Rund fünf Monate nach dem gescheiterten Putschversuch hat das Bildungsministerium in der Türkei weitere knapp 2000 Lehrer und Mitarbeiter an Schulen entlassen. Grund für die Massnahme seien Ermittlungen, teilte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch mit. Weitere Angaben machte er nicht.

Nach dem Umsturzversuch Mitte Juli wurden schon mehr als 125'000 Staatsbedienstete suspendiert und rund 40'000 festgenommen. Zu den bereits Entlassenen gehören neben Soldaten und Polizisten auch Beamte der Steuerbehörden, Krankenschwestern und Hebammen.

Die türkische Führung beschuldigt den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen, Drahtzieher des versuchten Putsches zu sein und schon zuvor den Sturz der Regierung angestrebt zu haben. Gülen hat dies zurückgewiesen. (sda/reu)

