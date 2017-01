4 Tote bei Explosion vor Justizgebäude in Izmir – 2 «Terroristen» erschossen

Erdogan hat Sicherheit versprochen und das Gegenteil erreicht

Eine PKK-Splittergruppe bekennt sich zum Terror von Istanbul. Die Regierung droht mit «Rache». Und schon gibt es Streit, ob der Kampf gegen den autokratischen Staat die Anschläge nicht rechtfertigt. Welch ein Unsinn.

Mindestens 38 Menschen haben am Samstagabend bei einem Doppelanschlag in Istanbul ihr Leben verloren, darunter 30 Polizisten und acht Zivilisten. Das ist furchtbar, die Menschen in der Türkei verdienen das Mitgefühl und die Unterstützung der ganzen Welt.

Handelte es sich bei der Türkei um einen demokratischen Rechtsstaat, wäre nun klar, was geschehen muss: Tathergang ermitteln, Täter ausfindig machen, sie vor Gericht stellen, verurteilen, anschliessend entsprechend bestrafen.

Aber …