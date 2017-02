Wow! Toll! 1800 Verhaftungen in einer Woche – so fleissig ist Onkel Erdogan

Türkische Sicherheitskräfte haben innerhalb einer Woche 1829 Terrorverdächtige festgenommen. Unter ihnen befinden sich 820 mutmassliche Anhänger der Terrormiliz «Islamischer Staat» («IS»).

Weitere Razzien richteten sich gegen mutmassliche Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der Gülen-Bewegung und gegen linksradikale Gruppen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Türkei macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich.

Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation. Die meisten mutmasslichen «IS»-Anhänger seien bei einer Grossoperation am Sonntag festgenommen worden, hiess es weiter. Es war die grösste Razzia gegen den «IS» in der Türkei seit langem.

Die türkische Führung macht den «IS» für zahlreiche Terroranschläge im Land verantwortlich. Der «IS» bekannte sich zudem zu dem Anschlag auf den Istanbuler Club Reina vor etwas mehr als einem Monat. In der Silvesternacht hatte ein Angreifer im Club um sich geschossen und 39 Menschen getötet.

Die Polizei nahm im Anschluss zahlreiche Verdächtige in Untersuchungshaft, der aus Usbekistan stammende Hauptverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Ob die aktuellen Razzien gegen den «IS» im Zusammenhang mit dem Reina-Angriff stehen, ist unklar.

Türkei Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

(sda/dpa)

Anschlag auf Nachtclub in Istanbul

Das könnte dich auch interessieren: «Die ‹Arena› darf da nicht neutral bleiben» – Trump bringt sogar Projer an seine Grenzen Unglaublich aber wahr: Diese Dinge fanden wir vor 10 Jahren cool In Juchitan soll es Menschen geben, die weder Mann noch Frau sind. Wir haben sie gefunden Weshalb der Saurier das Spitzenspiel entschied – und es trotzdem nicht zum Happy End kommt Ich darf nicht mehr in die USA reisen – so fucking what? Ich bin hier nicht das Opfer Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨