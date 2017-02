Ja, «Top Gear» auf BBC gibt es noch. Und der neue Trailer ist ziemlich gut! 

«The Grand Tour» ist nun auch offiziell ein Erfolg und sprengt alle Amazon-Rekorde

Es scheint, als würde sich der Aufwand lohnen: Wie der amerikanischen Online-Versandhändler Amazon mitteilt, schlägt die neue Autoshow «The Grand Tour», welche exklusiv den «Amazon Prime»-Mitgliedern zur Verfügung steht, sämtliche Streaming-Rekorde.

Wie es in der Branche üblich ist, teilt der Internet-Grossist zwar keine konkreten Nutzungs-Zahlen mit, bestätigt aber, dass die erste Folge der Sendung von Clarkson, May und Hammond den bisherigen Streaming-Rekord von «The Man In The …