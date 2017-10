Wie bei Star Wars! In Dubai jagt die Polizei Verbrecher mit fliegenden Töffs

8 Jahre Todeszelle wegen Beleidigung des Propheten – das Warten der Christin Asia Bibi

Die Christin Asia Bibi sitzt in Pakistan seit knapp acht Jahren in der Todeszelle, weil sie den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Ihr Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen. Ein Besuch bei ihrem Anwalt.

Die Polizisten haben ein Zelt vor dem ummauerten Einfamilienhaus aufgeschlagen, hier in einem schicken Wohnviertel in der pakistanischen Millionenmetropole Lahore. Olivgrünes Tuch, darunter zwei Pritschen, ein Ventilator, ein Fernseher; ein Stromkabel führt zum Haus. Vier Polizisten hocken in dem Zelt, sie tragen Pistolen an ihren Gürteln, Gewehre sind in greifbarer Nähe. Wann immer ein Auto vor dem Haus hält, steht einer auf und blickt den Besucher grimmig an.

Saif-ul-Malook heisst der Mann, der …