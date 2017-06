Polizei spricht von Tausenden: Massive Zunahme gewaltbereiter Islamisten in Schweden

Die Zahl gewaltbereiter Islamisten in Schweden ist nach Einschätzung der Sicherheitspolizei des Landes explosionsartig gestiegen. «Wir haben nie zuvor solch ein Ausmass beobachtet», sagte der Chef der Säpo, Anders Thornberg, am Freitag schwedischen Medien.

Während 2010 noch 200 radikale Islamisten in Schweden vermutet worden seien, gehe man nun von Tausenden aus. Dabei handle es sich um Personen, die mit Extremismus und Gewalt sympathisierten und um Leute, die inspirierten, rekrutierten und Geld für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sammelten.

Die Sicherheitspolizei geht davon aus, dass nur eine geringe Anzahl der gewaltbereiten Islamisten in der Lage ist, Terroraktionen auszuführen. Den Grund für den Anstieg sieht die Säpo in der zunehmenden Propaganda des IS. Die Kriege in Syrien und im Irak hätten zu einer Bündelung der islamischen Extremisten geführt. (sda/dpa)

