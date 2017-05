Nach Anschlag auf Konzert – Terrorverdächtige sind zwischen 18- und 38-jährig

Die britische Polizei hat Details über die in Verbindung mit dem Terroranschlag von Manchester Festgenommenen bekannt gemacht. In Untersuchungshaft befänden sich derzeit acht verdächtige Männer im Alter zwischen 18 und 38 Jahren, teilte die Polizei in Manchester am Freitag mit.

Insgesamt zehn Menschen seien zwischen Dienstag und Freitag wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Ein 16-Jähriger aus dem Vorort Withington und eine 34-Jährige aus dem Stadtteil Blackley seien inzwischen wieder auf freiem Fuss.

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Popkonzert in Manchester am Montagabend hatte der 22-jährige Salman Abedi mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen. Bei dem Täter handelt es sich um einen Briten libyscher Abstammung. (sda/dpa)

Terroranschlag an Ariana-Grande-Konzert in Manchester

