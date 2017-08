Vom TV-Star zum heulenden Wrack – der Untergang des Charlottesville-Neonazis in 3 Akten

In einer Dokumentation über die Proteste in Charlottesville poltert der Neonazi Chris Cantwell gegen Schwarze und Juden. Kurz nach der Ausstrahlung des Films verliert er alles: seine Würde, seine Bewegungsfreiheit und seine Dating-App.



Prolog

Anhänger der White-Supremacy-Ideologie, des Ku-Klux-Klan, Neonazis, Identitäre und andere rechtsextreme Nationalisten marschierten am Samstag, dem 12. August durch Charlottesville, Virginia, um den Abriss einer Statue von General Robert E. Lee zu verhindern. Die 32-jährige Heather Heyer starb, nachdem ein Neonazi sein Auto mit voller Wucht in eine Ansammlung von linken Gegendemonstranten steuerte. Mindestens 19 weitere Personen wurden verletzt, fünf davon schwer.

Nach der Terror-Attacke sind amerikanische Rechtsextreme ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Wer sind sie? Was wollen sie? Und warum hassen sie so sehr?

Bei der Bewältigung dieser Fragen kam dem selbsternannten Neonazi Christopher Cantwell eine wenig schmeichelhafte Hauptrolle zu. Über Nacht wurde der 38-Jährige aus Keene, New Hampshire zur Weltberühmtheit, weil er in einer Video-Dokumentation unverblümt über seine rassistische Gesinnung spricht. Nach der Publikation des Videos fiel Cantwell tief.

Der Nazi mit der dicken Hose

Die Vice-Journalistin Elle Reeve will die angekündigte Demonstration von Rechtsextremen in Charlottesville dokumentarisch begleiten. Sie mischt sich mit der Kamera unter die Demonstranten und begegnet Christopher Cantwell. Der 38-Jährige prahlt vor der Kamera, dass er mit drei Handfeuerwaffen, einem Messer und zwei Sturmgewehren zur Demonstration angereist ist. Er sagt Sätze wie: «Natürlich bin ich zu Gewalt fähig. Ich trage eine Waffe, ich gehe die ganze Zeit ins Gym», oder: «Wir sagen nicht, dass wir nicht gewalttätig sind. Aber wir sind nicht die Aggressoren. Aber wenn wir müssen, werden wir diese Leute umbringen.»

Als dann tatsächlich passiert, was Cantwell androhte und er von der Journalistin damit konfrontiert wird, sagt er in die Kamera: «Es wurden Leute verletzt, weil unsere Rivalen dumme Tiere sind, die nicht aus dem Weg gehen konnten. Diese Leute wollten Gewalt. Wir Ultrarechten befriedigen nur die Nachfrage. Ich bin sicher, dass noch viel mehr Menschen sterben werden».

Charlottesville: Race and Terror Video: YouTube/VICE

Nach dem verheerenden Anschlag am Wochenende wird die Vice-Dokumentation am Montag ausgestrahlt. Die Zugriffszahlen auf das Video wachsen stündlich an. Cantwell ist inzwischen nach Hause zurückgereist. Er frischt seine Facebook-Profilbilder mit aktuellen Fotos von Charlottesville auf. Sie zeigen ihn selbst inmitten der Gewalt vom Wochenende.

Der Nazi, der mit den Tränen kämpft

Bis Mitte Woche wird das Vice-Video über 30 Millionen mal geschaut. Über Cantwell bricht ein Shitstorm herein. Auf den sozialen Medien wird er beschimpft, vor seinem Haus bedroht. Er flieht an einen unbekannten Ort und wendet sich mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Es ist unklar, wo das Video zuerst auftauchte. Nur nach wenigen Stunden findet es seinen Weg auf YouTube und ist für Millionen einsehbar.

Auf dem Bild ist ein verzweifelter Cantwell zu sehen. Augenringe, die laufende Nase, entsetzt hochgezogene Augenbrauen zeugen von seinem Elend. Ihm sei mitgeteilt worden, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliege, sagt er. Doch er könne das Haus nicht verlassen, um dies zu verifizieren. «Es ist für mich derzeit nicht klug, irgendwohin zu gehen, da draussen herrscht Ausnahmezustand.»

Er schluchzt, zieht die Nase hoch, atmet durch und entschuldigt sich für den Aussetzer. Mit zittriger Stimme sagt er, er wolle doch friedlich sein und das Gesetz befolgen. Um das sei es doch die ganze Zeit gegangen. «Und jetzt schaue ich CNN, die von den gewalttätigen weissen Nationalisten berichten. Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um das Ganze friedlich abzuhalten, versteht ihr?!»

Er lässt ausrichten, dass er sich der Polizei stellen wolle, wenn sie ihn holen kommen. Er sagt seine Telefonnummer auf und fordert, dass man ihn anrufen und informieren möge, falls die Polizei ihn suche. Er werde ihr mitteilen, wo er sich aufhalte. «Ich habe Angst, dass ihr mich umbringt, das habe ich wirklich. Ich habe das Gesetz nicht gebrochen. Klar, ich kam mit Gewalt in Berührung, das steht ausser Frage und das will ich auch nicht verstecken, aber ich habe das nur getan um mich selbst und andere zu verteidigen.»

Der Nazi ohne Dating-App

Bis Ende Woche haben Tausende Cantwells Video gesehen. Die Kommentarspalten explodieren mit Beschimpfungen und Drohungen, die sich gegen den Neonazi richten. Weil er in der Videobotschaft seine Telefonnummer aufgesagt hat, wird er mit Anrufen bombardiert. Sein Name erscheint in vielen Zeitungen. Er wird bezeichnet als «weepy nazi», als weinerlicher Nazi. Doch die Woche ist für Cantwell noch nicht vorbei.

Am Freitag vermeldet «OkCupid», eine bekannte Online-Kontaktbörse, dass Cantwells Account gelöscht wurde und für den Rest seines Lebens von der Plattform gesperrt sei. In ihrer Mitteilung schreibt die Kontaktbörse, sie seien darauf aufmerksam gemacht worden, dass Cantwell einen «OkCupid»-Account habe. Innert zehn Minuten sei die Sache erledigt gewesen. Von den vielen Entscheidungen, die sie jeden Tag fällen müssten, sei diese eine einfache gewesen. «OkCupid hat null Toleranz für Rassismus», lässt sich die Plattform zitieren.

A statement on the decision to ban Christopher Cantwell by OkCupid CEO @elieseid https://t.co/w5Ie7S7aRn — OkCupid (@okcupid) 18. August 2017

Daraufhin wird Cantwell auch von Tinder rausgeschmissen. Sein Youtube-Channel, seine Facebook-Seite, der Twitter-Account werden ebenfalls gelöscht. Die Tech-Unternehmen erklären nach Charlottesville, dass sie ihre Plattformen von Extremisten aller Art säubern wollten.

Epilog

Die Staatsanwaltschaft von Virginia hat laut Medienberichten inzwischen bestätigt, dass gegen Cantwell einen Haftbefehl vorliegt. Ihm wird einerseits der «illegale Gebrauch von Gasen» und «Verletzungen durch Ätzmittel oder Sprengstoff» angelastet.

Cantwell lässt über seinen Blog ausrichten, dass er sich einen Anwalt genommen hat.

«Wahnsinn»: Reaktionen auf Trumps Verteidigung der «Alt Right» Video: watson

Rassisten-Aufmarsch in US-Unistadt

Das könnte dich auch interessieren: Die Schule geht wieder los? So viel verdient dein Lehrer – der grosse Lohnreport So lief der Dwamena-Deal wirklich ab. Wir haben exklusiv die Whatsapp-Protokolle Die kreative Reaktion dieses Supermarkts auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit «Wir sind die grössten Loser – wenn das BGE mit uns klappt, dann klappt es überall» Um den Dienstag zu überstehen, brauchst du diese 16 Fail-GIFs Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. Witzbold gibt sich als Breitbart-Chef aus ++ Apples Auto-Projekt: Details geleakt Bürgerkrieg und Sklaverei: Die unverheilte Wunde der USA Frauenleiche ist die vermisste Journalistin Sebastian Kurz greift Erdogan an Macht, Mord und Monobrauen: Im Harem des persischen Schahs Spanien-Attentäter planten Anschlag auf Basilika 7 Gründe, warum die Badenfahrt das bessere Züri Fäscht ist Totale Sonnenfinsternis in den USA – hier gibt's den Livestream der NASA Massenschlägerei unter Flüchtlingen in Calais Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo