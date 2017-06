Weitere Festnahmen in London

Nach dem Anschlag in London hat die britische Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen. Zwei Männer seien auf einer Strasse in Ilford im Osten Londons festgenommen worden. Ein dritter Verdächtiger sei in einer Wohnung in derselben Gegend festgesetzt worden. Am Mittwoch war in Ilford bereits ein 30-jähriger Mann festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich bei den drei in der Nacht zum Donnerstag Festgenommenen um Männer im Alter von 27, 29 und 33 Jahren. Der 27-Jährige sei wegen Terrorvorwürfen, der 33-Jährige wegen Drogenvorwürfen festgenommen worden. Der 29-Jährige, der in einer Wohnung festgenommen wurde, werde verdächtigt, «Terroranschläge vorbereitet» zu haben.(sda)