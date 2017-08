Popkonzert in Rotterdam wegen Terrordrohung abgesagt

Wegen einer Terrordrohung ist am Mittwochabend in Rotterdam ein Popkonzert abgesagt worden. Das bestätigte die Polizei. Einsatzkräfte riegelten das Gebäude ab, in dem die US-amerikanische Band Allah-Las vor rund 1000 Zuschauern auftreten sollte.

Die vorliegenden Hinweise seien Grund genug für die Absage der Veranstaltung gewesen, sagte ein Polizeisprecher ohne Einzelheiten zu nennen. «Im Interesse der Sicherheit gehen wir natürlich keinerlei Risiko ein.»

Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sagte am Mittwochabend, der Hinweis sei von der spanischen Polizei gekommen. Die Polizei habe nach der Absage des Konzerts einen Lieferwagen mit spanischen Kennzeichen gefunden, in dem sich Gasflaschen befunden hätten. Der Fahrer sei festgenommen worden. Ob es einen Zusammenhang mit der Warnung gebe, sei noch nicht bekannt.

Die Band aus Kalifornien habe den Saal «Maassilo» unter Polizeischutz verlassen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Als die Absage bekanntgemacht wurde, seien erst wenige Konzertbesucher vor Ort gewesen.

Die 2008 gegründete Band Allah-Las spielt Garage Rock und wird gepriesen für ihren nostalgischen kalifornischen Surfrock mit Anleihen bei den Beatles und den Beach Boys. (sda/dpa/afp)

Terroranschläge in Barcelona und Cambrils

Terror in Spanien Trump sorgt mit diesem (falschen) Tweet an Spanien für Empörung Terror in spanischen Ferienorten – 7 Dinge, die wir wissen Augenzeuge im Gespräch mit watson: «Ich war nur 200 Meter vom Terroranschlag entfernt» Terror in Spanien: Alles begann in Alcanar Barcelona-Attentäter in Zürich ++ 120 Gasflaschen sichergestellt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo