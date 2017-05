Benefiz-Konzert in Manchester: Ariana Grande will Geld für die Opfer sammeln

Ariana Grande will mit einem Benefiz-Konzert Gelder für die Opfer vom Anschlag sammeln. Das schreibt die US-Sängerin auf Facebook. Im dort veröffentlichten Brief spricht sie den Opfern und deren Angehörigen ihr Beileid aus.

«Ich werde in die unglaublich mutige Stadt Manchester zurückkommen, um Zeit mit meinen Fans zu verbringen und ein Benefiz-Konzert zu veranstalten, um den Opfern zu gedenken und Geld für sie und ihre Familien zu sammeln.»

Am Montagabend hatte ein Anschlag an Ariana Grandes Konzert in der britischen Stadt mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen. (blu)

Terroranschlag an Ariana-Grande-Konzert in Manchester

