Bild: AP/Janet Hamlin

Inhaftierter 9/11-Chefplaner schickte Obama einen Brief – nach zwei Jahren kam er an

Chalid Scheich Mohammad, der mutmassliche Chefplaner der Anschläge des 11. Septembers 2001, hat Barack Obama offenbar einen langen Brief geschrieben. Aus seiner Zelle im Gefangenenlager Guantanamo Bay verfasste er im Januar 2015 ein 18 Seiten umfassendes Schreiben, das von den Behörden aber zurückbehalten wurde, weil sie es als Propaganda einstuften. Ein Militärrichter hat im Januar entschieden, es dem scheidenden US-Präsidenten praktisch in den letzten Tagen seiner Amtszeit zuzustellen. Die Zeitung «Miami Herald» hat nun Auszüge aus dem Brief veröffentlicht.

Schon im Briefkopf wird klar, dass Mohammad eine grosse Abrechnung mit den USA beabsichtigt:

«Im Namen Gottes des Barmherzigen

Brief des gefangenen Gotteskriegers Chalid Scheich Mohammad an den Kopf der Schlange, Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Das Land der Unterdrückung und der Tyrannei»

bild via miami herald

In seinem Brief verspottet er den Präsidenten als «klugen Anwalt, der sich mit Menschenrechten gut auskennt» und «seinen Feind ohne Gerichtsprozess töten und seine Leiche ins Meer werfen kann, statt ihn seiner Famile zu übergeben oder ihn anständig zu begraben.» Dies ist eine Anspielung auf die Tötung Osama Bin Ladens, Der Al-Kaida-Chef kommt mehrmals in dem Brief vor. So auch hier:

«Ich werde gerne in meiner Einzelzelle für den Rest meines Lebens zu Gott beten und Ihm alle meine Sünden und Misstaten beichten. Und wenn Ihr Gericht mich zum Tod verurteilt, werde ich sogar noch lieber meinem Gott und seinen Propheten entgegentreten und alle meine Freunde wiedersehen, die Sie überall auf der Welt zu Unrecht getötet haben und Scheich Osama Bin Laden wiedersehen.»

bild via miami herald

Noch öfter als Bin Laden erwähnt Mohammad den Nahostkonflikt:

«An Ihren Händen klebt immer noch das Blut unserer Brüder und Schwestern und der Kinder, die in Gaza getötet wurden.»

Dieser sei auch der Grund für 9/11:

«Die Kriegsverbrechen in Palästina seit 1948 und die aktuellen in Gaza sind die einfachste Erklärung, warum 9/11 passierte und in Zukunft vielleicht erneut passiert.»

bild via miami herald

Ob Obama den Brief gelesen hat, ist nicht bekannt. Chalid Sheich Mohammad verbrachte drei Jahre in geheimen CIA-Gefängnissen im Ausland und wurde mehrmals gefoltert. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, die Terroranschläge vom 11. September 2001 geplant zu haben. Die Anklage fordert die Todesstrafe.

Das könnte dich auch interessieren: Hilfe, ich mach schon wieder ein Orgasmus-Gesicht! «Fifty Shades Darker» ist sooo ... 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Bern ist Jetzt wissen wir also, was Melania Trump in den nächsten Jahren so vor hat ... Picdump* für alle! (Auch für die, die nicht lesen können. Es hat viele Bilder)

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo