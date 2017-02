Bild: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Fast drei Tonnen Schuppen von extrem seltenen Tieren gefunden

In Thailand hat die Polizei 2.9 Tonnen Schuppen der vom Aussterben bedrohten Schuppentiere sichergestellt. Die traditionelle chinesische Medizin spricht den Schuppen heilende Kräfte zu.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Schuppen bereits im Dezember in Paketen gefunden, die per Flugzeug von der Demokratischen Republik Kongo über die Türkei und Thailand nach Laos transportiert werden sollten. Der Wert liegt den Angaben zufolge bei umgerechnet rund 820'000 Franken.

Bild: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Schuppentiere sind die einzigen Säugetiere mit einem Schuppenpanzer und gehören zu den am häufigsten illegal gehandelten Tierarten. Alle acht Schuppentierarten sind nach Angaben des Artenschutzabkommens CITES vom Aussterben bedroht.

Schuppentiere sind Insektenfresser. Die grössten Arten wiegen etwa 30 Kilo, die kleinsten 2 bis 3 Kilo. Die Schuppen aus Keratin machen im Schnitt ungefähr 20 Prozent des Körpergewichts aus. Für die jetzt sichergestellte Schmuggelware mussten also hunderte, vielleicht auch tausende Tiere sterben. (whr/sda/dpa)

