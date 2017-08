Vor den Galápagos-Inseln: Mehr als 6000 Haie auf chinesischem Schiff entdeckt 

Das unglaubliche Bild des überfluteten Altersheims in Texas – und das Happy End

Es ist ein Bild, bei dem man zunächst gar nicht glauben kann, das es echt sein könnte. Hüfttief sitzen Bewohner eines Altersheims im Wasser. Einige auf dem Rollator, andere auf dem Sofa. Hinten in der Ecke hat sich eine Katze vor den Fluten gerettet.

Aufgenommen wurde das Bild gestern Sonntag in einem Altersheim in Dickinson, Texas. Wenige Kilometer südöstlich von Houston, wo der Hurrikan Harvey in den vergangenen Stunden besonders heftig wütete.

Tim McIntosh, dessen Mutter in der …