Ryan erneut zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt

Bei der konstituierenden Sitzung des US-Repräsentantenhauses ist der Republikaner Paul Ryan am Dienstag erneut zum Vorsitzenden der Parlamentskammer gewählt worden. 239 Abgeordnete unterstützten Ryans Wiederwahl.

Für Ryans demokratische Gegenkandidatin Nancy Pelosi votierten 189 Abgeordnete. Fünf Stimmen entfielen auf andere Kandidaten. Kurz nach der Verkündung des Votums teilte Ryan über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit, er fühle sich «geehrt».

Der 46-jährige Republikaner war während des US-Wahlkampfes oft mit US-Immobilienmilliardär Donald Trump aneinander geraten, der am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten antritt. Unter anderem kritisierte er heftig sexistische und «rassistische» Äusserungen des Milliardärs.

Ryan weigerte sich wegen umstrittener Äusserungen Trumps sogar, für ihn Wahlkampf zu machen. Das brachte ihm bei seinen Parteikollegen mitunter heftige Kritik ein.

Trump hatte die US-Präsidentschaftswahl am 8. November gegen die Demokratin Hillary Clinton gewonnen. Parallel wurden auch alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses für zwei Jahre neu gewählt sowie 34 der 100 Mitglieder des US-Senats. Die Republikaner haben erneut in beiden Kongresskammern die Mehrheit, so dass Trump viele seiner Vorhaben problemlos umsetzen dürfte. (sda/afp)

