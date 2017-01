Michelle Obama, die schönsten Bilder

Bye, bye Michelle! Wir werden dich vermissen

Michelle Obama hat sich mit grossen Emotionen und Tränen offiziell aus ihrer Rolle als First Lady der USA verabschiedet. «Eure First Lady zu sein, war die grösste Ehre meines Lebens», sagte sie mit tränenerstickter Stimme. «Ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht.»

«Eure First Lady zu sein, war die grösste Ehre meines Lebens»

Die 52-Jährige erneuerte ihren Appell an die Jugend des Landes, eines ihrer Hauptanliegen als First Lady: «Nutzt die Bildungschancen, konzentriert euch, seid entschlossen!», rief sie den jungen Amerikanern am Freitag zu.

May your home be filled with peace and joy. Merry Christmas! pic.twitter.com/ZfJKus2SsV — The First Lady (@FLOTUS) 25. Dezember 2016

Michelle Obama verschaffte sich in den Jahren als First Lady viel Respekt. Sie wirkte stets authentisch und war auch immer für einen Spass zu haben, wie beispielsweise im Carpool Karaoke mit James Corden oder im Tanz-Duett mit Jimmy Fallon in seiner «Tonight Show»

Am Abend wollte das Ehepaar Obama mit einer privaten Party im Weissen Haus Abschied feiern. Die Gästeliste blieb vertraulich, es sollten aber zahlreiche Prominente geladen sein. (ohe/sda/dpa)

Und das ist er, der «Final Speech» von Michelle Obama Video: YouTube/ABC News

Das könnte dich auch interessieren: «Real Housewives of ISIS» – wenn britischer Humor auf Terrorismus trifft, wird's explosiv Diesen 16 Typen begegnest du jetzt (leider) wieder im Fitness-Studio Du liebst Spotify oder Apple Music? 🎧 Dann solltest du diese Story nicht lesen 😷 Die Monstergrippe, erklärt in 7 Grafiken

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.