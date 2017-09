Eine Hilfsorganisation hat Flüchtlinge im Elternhaus von Donald Trump untergebracht

Die Hilfsorganisation Oxfam hat mehrere Flüchtlinge im Haus, in dem US-Präsident Donald Trump als Kind seine ersten vier Lebensjahre verbrachte, untergebracht. Vor der Tür seines Elternhauses liegt jetzt ein Fussabtreter mit der Aufschrift «Refugees Welcome». Die New Yorker Villa liegt im Stadtteil Queens und war seit einigen Monaten auf Airbnb für Urlauber zur Vermietung aufgeschaltet. Für umgerechnet 700 Franken pro Nacht konnte die als «perfekte Unterbringung für einen Urlaub in New York» beschriebene Villa gemietet werden.

Mit der Aktion will Oxfam auf die Not von Flüchtlingen in aller Welt aufmerksam gemacht werden.

Personen aus Syrien, Vietnam und Somalia sind in das Haus mit fünf Schlafzimmern eingezogen. In dem dort entstandenen Film erzählen die Flüchtlinge, was der «amerikanische Traum» für sie bedeutet.

«Für mich besteht der amerikanische Traum darin, ein sicheres und stabiles Zuhause zu haben und in der Lage zu sein, meine Ziele zu verfolgen. Es fühlt sich an, als würde dieser Traum immer mehr bedroht.»

Ghassan, der aus dem Krieg in Syrien geflohen ist, will mit der Aktion eine Botschaft an die Politiker der Welt richten und sie dazu auffordern, den Konfliktländern zu helfen.

Für Shannon Scribner von Oxfam richte sich die Botschaft an Präsident Trump und andere Staats- und Regierungschefs: «Es muss mehr getan werden, um Flüchtlingen zu helfen.»

(nfr)

Die 20 angesagtesten Unterkünfte auf Airbnb

Das übelste Airbnb der Schweiz 3m 1s Das übelste Airbnb der Schweiz Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Schaf-Krimi geht in die nächste Runde: 5 der gestohlenen Tiere sind wieder da Mascara und Make-up: Kosmetikfirmen nehmen Männer ins Visier «Le Clash» – beim Penalty-Streit von Neymar mit Cavani geht's wohl auch um viel Geld Rio de Janeiro ist quasi pleite. Drogengangs machen sich dies zu nutze Mit diesem Sturzfestival im Schlamm ist die Radquer-Saison so richtig lanciert Werbeverbot für Babynahrung: SP sagt Muttermilch-Ersatz den Kampf an Wermuth erst souverän, dann kommt er unter die Räder – «Grenzerfahrungen» in der «Arena» Tschudi, Dreifuss, Blocher – das waren die spektakulärsten Bundesratswahlen Auf Twitter haben sich gerade zwei Museen gebattelt – und es ist ziemlich ausgeartet Peinliches Hooligan-Wettrennen – hier blamieren sich YB-Chaoten bis auf die Knochen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo