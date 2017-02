Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Trump gibt den Versöhner – und greift gleichzeitig knallhart durch

Donald Trump inszeniert sich plötzlich als Versöhner - doch zeitgleich verschärft der US-Präsident das Vorgehen gegen Menschen ohne Aufenthaltsrecht. Weitere umstrittene Erlasse sollen bald folgen.

Britta Kollenbroich, Washington

Donald Trump hat sich für seine Botschaft gegen Diskriminierung und Antisemitismus die perfekte Kulisse ausgesucht. Der US-Präsident steht im neuen Museum für Afroamerikanische Geschichte und Kultur in Washington, hinter ihm eine Nichte von Martin Luther King. «Die antisemitischen Drohungen gegen die jüdische Gemeinde und Einrichtungen sind furchtbar. Und sie sind eine traurige Erinnerung, dass noch viel getan werden muss, um Hass und Vorurteile auszurotten», sagt Trump.

Auf ein solches Statement haben viele in den USA seit Langem gewartet. Im ersten Monat von Trumps Amtszeit hat die Zahl der Drohungen und Angriffe gegen Juden, jüdische Einrichtungen und Organisationen stark zugenommen - doch der US-Präsident hatte dazu bislang keine Stellung bezogen. Im Gegenteil: Als ihn ein Reporter des jüdischen Magazins «Ami» während der denkwürdigen Pressekonferenz vergangene Woche auf Antisemitismus ansprach, machte Trump seine politischen Gegner für die Vorfälle verantwortlich.

Nun also dieses ausdrückliche Zeichen gegen Antisemitismus und Diskriminierungen, verbunden mit dem Versprechen, an jedem Tag seiner Präsidentschaft «alles dafür zu tun, den Frieden für Afroamerikaner und alle Amerikaner zu wahren» und sich gegen Intoleranz einzusetzen. Überhaupt hält sich Trump an diesem Dienstag sehr zurück - seine Rede liest er weitestgehend von einem Zettel ab, auf Twitter bleibt er ungewöhnlich lange still.

POTUS reacts to @JakeTurx:

"The #Antisemitic threats targeting our Jewish community and Jewish centers are horrible and painful." pic.twitter.com/Ohy80n0AGP — Ami Magazine (@Ami_Magazine) 21. Februar 2017

Trumps Schlag gegen «Illegale» hat begonnen

Dabei gebe es dort für den US-Präsidenten viel zu kommentieren: Während er den Versöhner gibt, lässt er im Hintergrund hart durchgreifen. So will die Trump-Regierung wie angekündigt von nun an härter gegen Menschen vorgehen, die ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in den USA leben. Ungefähr zeitgleich mit dem Museumsbesuch des US-Präsidenten veröffentlichte das Heimatschutzministerium zwei Memoranden, die deren Abschiebungen künftig erleichtern sollen.

Dabei handelt es sich um die Durchführung von Trumps Dekret vom 26. Januar: Demnach können weitaus mehr Menschen festgenommen und abgeschoben werden als bisher. Unter seinem Vorgänger Barack Obama waren vor allem Menschen abgeschoben worden, die wegen schwerer Verbrechen verurteilt oder als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft wurden oder erst kürzlich die Grenze übertreten hatten.

Nun sind die Behörden angewiesen, all die Einwanderer ohne Papiere abzuschieben, die wegen eines Verbrechens angeklagt oder auch nur einer Straftat beschuldigt sind. Welche Straftaten damit gemeint sind, ist nicht festgelegt - es kann auch Menschen treffen, denen Betrug, der Missbrauch von Sozialleistungen oder Verstoss gegen die Einwanderungsgesetze vorgeworfen wird. Trump lockerte zudem die Voraussetzungen für sogenannte Schnellabschiebungen.

Je nachdem, wie Grenzpolizei und Einwanderungsbehörde die Regelungen auslegen, könnten mehrere Millionen Immigranten betroffen sein. Auch wenn sich Trumps Sprecher am Mittag beeilte klarzustellen, dass keine Massenabschiebungen geplant seien - die rund elf Millionen Menschen ohne gültige Papiere in den USA sind alarmiert. Dass die sogenannten Dreamer, also Menschen, die als Kinder illegal in die USA eingereist sind, von der Regelung ausgenommen sind, ist für viele nur ein schwacher Trost. Ihre Hoffnung dürfte nun auf dem Widerstand einzelner sogenannter Schutzstädte wie Los Angeles, Chicago oder New York und dem schieren Ausmass einer solchen massenhaften Abschiebung liegen (Lesen Sie hier mehr über den Aufstand der Bürgermeister in den Sanctuary Cities).

'Americans overwhelmingly oppose sanctuary cities' https://t.co/s5QvsJWA6u — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. Februar 2017

Neubau von Kohlebergwerken soll erlaubt werden

Die Verschärfung der Abschiebepolitik dürfte nicht die einzige kontroverse Entscheidung des Präsidenten in dieser Woche bleiben. Trump will Fortschritte bei der Abschaffung der Gesundheitsreform Obamacare verkünden. In den kommenden Tagen will er ausserdem ein neues Dekret unterschreiben, dass das umstrittene - und mittlerweile juristisch ausgesetzte - Einreiseverbot gegen Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Staaten ersetzt. Es wird erwartet, dass die neue Regelung deutlich besser ausgearbeitet und differenzierter ist als das erste Dekret und dadurch schwerer vor Gericht anfechtbar sein wird. Unter anderem soll genauer definiert sein, wer von dem Einreiseverbot betroffen ist. Greencard-Besitzer sollen ausgenommen werden, heisst es.

Auch bei der Umweltpolitik stehen erste Eingriffe offenbar kurz bevor: Nach Informationen der «Washington Post» will Trump noch in dieser Woche eine Reihe von Dekreten unterzeichnen, die Vorschriften Obamas zurücknehmen. So soll es künftig wieder erlaubt sein, neue Kohlebergwerke auf Bundesflächen zu bauen. Die Umweltschutzagentur EPA soll angewiesen werden, die Grenzen für Treibhausgasemissionen bei Stromversorgern zu verändern (Lesen Sie hier mehr über den neuen EPA-Chef Scott Pruitt).

Mit dem neuen Finanzminister im Amt könnte sich in den kommenden Tagen auch zeigen, an welchen Stellen Trump in seinem Haushalt sparen will. Nach Informationen der «New York Times» kursiert eine Liste des Budget Office des Weissen Hauses mit Programmen, die gestrichen werden könnten. Demnach soll unter anderem bei Mitteln für Kultur oder dem nationalen Anti-Drogen-Programm gespart werden. Auch die Legal Services Corporation soll offenbar beendet werden - ein Programm, das armen US-Bürgern kostenlose Rechtsberatung bot. Dieser Schritt würde vor allem Opfer von häuslicher Gewalt, Menschen mit Behinderungen, Familien und Veteranen in Not treffen, warnten Anwälte am Dienstag.

