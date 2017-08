Bild: AP/AP

Geleakt! So bereiteten die Nazis die Charlottesville-Krawallen vor

Die schwer bewaffneten Nazi-Horden haben die tödlichen Gewaltausbrüche in Charlottesville offenbar von langer Hand vorbereitet.

In privaten Chats diskutierten die Rechtsextremen im Vorfeld über mögliche Bewaffnung und Taktik, um bei der Demonstration für möglichst viel Aufsehen zu sorgen.

Dies zeigen Screenshots von Chat-Protokollen, welche das Linksaktivisten-Portal Unicorn Riot kürzlich veröffentlicht hat. «Dieses Forum ist geheim und für den inneren Zirkel der Alt-Right bestimmt», so einer der Organisatoren. Die Nazis nutzen für den Austausch eine Plattform, die ursprünglich für die Kommunikation von Gamern entwickelt worden ist. Die Daten wurden dem Portal von anonymen Quellen zugespielt.

At times, participants in #UniteTheRight planning chat explicitly discussed desires to drive vehicles into crowds https://t.co/fUJg9mBl6q pic.twitter.com/aoLNf7IoVx — Unicorn Riot (@UR_Ninja) August 18, 2017

Einige der Rechtsextremen träumten schon im Vorfeld davon, mit Fahrzeugen in die Gegendemonstranten zu fahren. So teilten Chat-User Bilder von Fahrzeugen, die in die Menschenmenge rasen.

Was dann tatsächlich geschah. Der 20-jährige James Alex Fields fuhr mit seinem schwarzen Dodge in eine Gruppe Gegendemonstranten und tötete dabei die 32-jährige Heather Heyer. Chat-Teilnehmer feierten und verharmlosten die Attacke von Fields, wie die Fortune berichtet.

In den geleakten Chats diskutierten die Teilnehmer über ihr Waffenarsenal: «Ich brauche was mit einer grossen Durchschlagskraft», so ein User.

Rassisten-Aufmarsch in US-Unistadt

Für die Anwältin von zwei verletzten Gegendemonstranten zeigen die Chat-Protokolle den «Kern der Sache», weil der Wunsch nach Gewaltexplizit ersichtlich sei.

Donald Trump hatte die Rechtsextremen nach den wüsten Krawallen in Schutz genommen. Unter den Leuten hatte es sehr viele anständige Menschen, so der US-Präsident und sorgte damit für eine Welle der Empörung.

Charlottesville: Aufmarsch rassistischer Gruppen eskaliert Video: srf

