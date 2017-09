Dieses Mädchen begeistert gerade ganz Amerika und gewinnt damit eine Million US-Dollar

Bei Talentshows wie America's Got Talent hat man schon so ziemlich alles gesehen. Was aber die 12-jährige Darci Lynne aus Oklahoma performte, ist schon sehr beeindruckend.

Im vergangenen Mai, bei den Qualifikationsrunden betrat Darci Lynne zusammen mit einem riesigen Plüschhasen die Bühne. Darci Lynne legte mit ihrer Puppe Petunia eine Bauchredner-Show hin und gab dabei den Song «Summertime» aus dem Musical Porgy & Bess zum Besten.

Die Performance der jungen Amerikanerin kam so gut an, dass die Juri bestehend aus Mel B, Heidi Klum, Howard Mandel und Simon Cowell dem Mädchen mit dem «Golden Buzzer» den direkten Einzug in die Live-Shows ermöglichte.

In den Live-Shows wusste Darci weiter zu begeistern und lief bis ins Finale durch. Gestern Mittwoch gab die 12-Jährige den Beatles-Hit «With A little Help From My Friends» zum Besten.

Die Zuschauer waren von dem Mäuse-Duett begeistert und wählten Darci Lynne zu America's Got Talent 2017! Nebst Anerkennung und Bekanntheit gewann das Mädchen mit dem ersten Platz eine Million US-Dollar.

(nfr)

