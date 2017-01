Hunderttausende Frauen gehen gegen Trump auf die Strasse - weltweit

Frauen gegen Trump

Der Andrang bei der Grossdemonstration gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington ist offenbar grösser als bei dessen Amtseinführung am Vortag. Am Samstagvormittag (Ortszeit) hätten bereits 275'000 Menschen die Washingtoner U-Bahnen und Busse genutzt, teilte das Verkehrsunternehmen WMATA mit.

We’re in a helicopter high over the #WomensMarch in Chicago. Watch on Facebook Live https://t.co/GDmAzq0f6k pic.twitter.com/EmQJbjzBtu — CNN (@CNN) 21. Januar 2017

Das seien knapp 50 Prozent mehr als am Freitag, als Trump in der US-Hauptstadt feierlich in sein Amt eingeführt worden war.

Mit dem «Women's March on Washington» demonstrierten am Samstag vor allem Frauen, aber auch Männer aus dem ganzen Land gegen Trump. Laut Washingtons Vizebürgermeister Kevin Donahue erhöhten die Organisatoren ihre erwartete Teilnehmerzahl von 200'000 auf 500'000. Die Stadt gibt selbst keine Teilnehmerzahlen bekannt.

Bild: JIM LO SCALZO/EPA/KEYSTONE

Die Demonstrierenden standen auf der Independence Avenue so dicht, dass diese auf einer Strecke von etwa anderthalb Kilometern nicht überquert werden konnte, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zehntausende Demonstrierende wichen daher auf den angrenzenden Park National Mall aus.

Viele Demonstrierende trugen pinkfarbene «Pussyhats» - eine Anspielung auf sexistische Äusserungen Trumps. Unterstützt wurde der Protest von Prominenten wie Hollywood-Star Scarlett Johansson und Regisseur Michael Moore

Weitere Demonstrationen gegen Trump fanden unter anderem in New York, Boston und Denver statt. In Chicago versammelten sich nach Angaben der Zeitung «Chicago Tribune» rund 150'000 Kritikerinnen und Kritiker des neuen US-Präsidenten.

2500 Menschen in Genf

Am einzigen «Marsch für die Würde der Frauen» der Schweiz haben am Samstagnachmittag in Genf rund 2500 Menschen teilgenommen. Auch wenn US-Präsident Donald Trump in den Reden nicht namentlich genannt wurde, richtete sich die Kundgebung auch gegen ihn.

«Die Werte der Gleichheit, der Diversität und der Inklusion werden überall in Frage gestellt», warnte der britische Politologe Daniel Warner. Der Kampf dagegen habe gerade erst begonnen.

In einem verlesenen Grusswort richtete alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey einen Appell an junge Frauen, sich in der Politik auf lokaler und nationaler Ebene zu engagieren.

Der Protestmarsch führte bei eisigen Temperaturen von minus zwei Grad von einem Ufer entlang der Bucht zum anderen Ufer der Stadt Genf. Die Kundgebungsteilnehmenden trugen englischsprachige Plakate mit sich, unter anderem mit Parolen wie «Hass macht die USA nicht gross» oder «Widerstand ist eine Aufgabe, wenn die Ungerechtigkeit zum Gesetz wird».

(sda/dpa)

