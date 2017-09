Trump spricht morgen erstmals vor der UNO – zuvor setzt er diesen Tweet ab

Trump stösst mit Plänen für UNO-Reform auf Widerstand

US-Präsident Donald Trump stösst mit seinen Plänen für eine Reform der Vereinten Nationen auf Widerstand Russlands. Bei einem hochrangigen Treffen am Montag in New York will Trump möglichst viele der 193 Mitgliedstaaten dazu bewegen, eine politische Absichtserklärung zu unterzeichnen.



In dem Entwurf wird UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zu «grösserer Transparenz und Berechenbarkeit bei benötigten Ressourcen» gedrängt.



Russland kündigte noch vor Beginn des Treffens an, Trumps Reform nicht mitzutragen. Das Dokument werde von Russland nicht mitunterzeichnet, sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja am Montagmorgen im Interview der Agentur Tass.



Eine Reform könne nur durch Dialog aller Mitglieder herbeigeführt werden und nicht durch Unterzeichnung einer von einem einzigen Land vorgelegten Erklärung.



Auch bei der am Dienstag beginnenden, einwöchigen UNO-Generaldebatte in der Vollversammlung steht das Thema UNO-Reform weit oben auf der Agenda. Fragen rund um das Budget der Weltorganisation dürfte Trump auch in seiner mit Spannung erwarteten Rede am Dienstag aufgreifen. (sda/dpa)