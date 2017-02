Bild: MICHAEL REYNOLDS/EPA/KEYSTONE

US-Einreisestopp: Der «IS» bejubelt Trumps «gesegneten Bann»

Der von Donald Trump verhängte Einreisestopp findet auch Unterstützer: Der «Islamische Staat», al-Qaida und andere Dschihadisten feiern den Erlass des US-Präsidenten.

Christoph Sydow

Bevor Anwar al-Awlaki bei einem US-Drohnenangriff im Jemen getötet wurde, sagte er in seiner letzten Audiobotschaft: «Der Westen wird sich eines Tages gegen seine muslimischen Bürger wenden. Amerika wird morgen ein Land der religiösen Diskriminierung sein.» Mehr als fünf Jahre ist das her. Doch dieser Tage ist der Ausspruch des früheren Qaida-Predigers, der in den USA geboren wurde, bei Islamisten in aller Munde. Sie sehen Awlakis Prophezeiung durch das von Donald Trump verhängte Einreiseverbot bestätigt.

Bei Facebook, Twitter und Telegram verbreiten Sympathisanten der Terrororganisationen «Islamischer Staat» (IS) und al-Qaida Awlakis Zitat: «Wenn US-Präsident Donald Trump sagt: ‹Wir wollen die hier nicht› und muslimische Einwanderer aus muslimischen Ländern verbannt, dann erinnere ich mich an diese Worte», schreibt einer.

Der «IS» hofft, dass die staatliche Diskriminierung von Muslimen in den USA amerikanische Muslime dazu verleitet, sich der Terrorgruppe anzuschliessen. In dem bei den Islamisten beliebten Kurznachrichtendienst Telegram preisen sie Trump deshalb hämisch als «besten Werber für den Islam».

Bild: AP Militant Website

Tatsächlich passt der Einreisestopp, der sich zwar nicht nur gegen Muslime, aber gegen Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten richtet, genau ins Kalkül der Dschihadisten. Der «IS» hatte schon 2015 in seinem englischsprachigen Propagandamagazin «Dabiq» seine Strategie erläutert: Ziel der Terroristen ist es, die sogenannte Grauzone auszulöschen. So nennt der «IS» die westlichen Staaten, in denen Muslime als Minderheit friedlich und gleichberechtigt leben. Mit seinen Anschlägen im Westen will der «IS» die Regierungen dazu provozieren, Muslime zu diskriminieren. Die würden sich dann, verbittert und wütend auf den Westen, dem «IS» anschliessen, hoffen die Dschihadisten.

«Die Muslime im Westen werden bald vor die Wahl gestellt: Entweder sie legen ihren Glauben ab, oder sie schliessen sich dem ‹Islamischen Staat› an, um der Verfolgung durch die Kreuzzügler-Regierungen und ihre Bürger zu entkommen», schreibt der «IS» in seinem Propagandablatt.

«IS»-Sympathisanten bejubeln Trumps Einreisestopp deshalb nun als «gesegneten Bann». Diese Bezeichnung ist eine Anspielung auf einen berüchtigten Ausspruch von Abu Mussab al-Zarqawi. Er hatte den US-geführten Irakkrieg 2003 als «gesegnete Invasion» bezeichnet, weil sie den Aufstieg der Dschihadisten im Irak überhaupt erst möglich machte. Zarqawi hatte nach dem Einmarsch der US-Armee die Terrorgruppe «al-Qaida im Irak» gegründet, aus der zehn Jahre später der «IS» wurde.

«Ein Sieg für die Dschihadisten»

Sicherheits- und Aussenpolitikexperten in den USA halten Trumps Erlass deshalb für fatal. Robert Richer, ehemaliger Chef der Nahostabteilung im US-Auslandsgeheimdienst CIA, bezeichnet die Entscheidung des Präsidenten als «strategischen Fehler». «Das ist ein Sieg für die Dschihadisten und andere US-feindliche Kräfte», sagte Richer der «Washington Post». «Es nährt den Glauben, dass die Amerikaner gegen den Islam sind. Ansonsten erreicht man damit gar nichts.»

Ähnlich äusserten sich die beiden republikanischen Senatoren John McCain und Lindsey Graham: «Unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den ‹IS› sind die grosse Mehrheit der Muslime, die dessen apokalyptische Hassideologie ablehnen», teilten die beiden Senatoren mit. «Wir fürchten, dass die Exekutivanordnung die Rekrutierung von Terroristen fördert anstatt unsere Sicherheit zu verbessern.» Daher sei das Dekret «ein Schuss ins Knie» im Kampf gegen den Terror.

Die Dschihadisten hoffen derweil, dass ihnen Trump weiter in die Karten spielt: Der Präsident hat in der vergangenen Woche das Verteidigungsministerium damit beauftragt, binnen 30 Tagen einen Plan vorzulegen, mit dem der «IS» besiegt werden soll. In den sozialen Netzwerken setzen «IS»-Sympathisanten darauf, dass Trump die Entsendung von Bodentruppen in den Irak und nach Syrien anordnet. Dann würden die Dschihadisten ihre Schlacht mit den USA bekommen, die ihre Propaganda schon lange herbeisehnt.

