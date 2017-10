Paddock schoss 10 Minuten – darum brauchte die Polizei 75 Minuten, bis sie vor ihm stand

Kommt der erste Zug an, ist der Flieger weg – Flughafen Zürich macht Druck auf die SBB

Der erste Zug kommt heute am Morgen erst um 5.14 Uhr am Flughafen Kloten an. Das reicht nicht für den ersten Flug. Nun fordert die Flughafen-Betreiberin Korrekturen von der SBB - auch Abends.

44000. So viele Menschen benutzen täglich im Schnitt den Bahnhof am Flughafen Zürich. Damit gehört er zu den 15 grössten Zugstationen der Schweiz. Der Flughafen ist Zielort für Ferienhungrige, aber auch Arbeitsort von tausenden von Angestellten. Bereits heute reisen 25 Prozent aller Flughafen-Benützer per Tram, Bus oder Zug an. Doch wer von Zürich aus zur frühen Morgenstunde an den Aviatik-Hub fahren will, muss in der Regel das eigene Auto oder ein Taxi benutzen.

Denn der erste Zug vom Zürcher …