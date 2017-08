Bild: AP/Houston Chronicle

«Das hat es noch nie gegeben»: So versinkt Houston in den Hurrikan-Fluten

Land unter in der texanischen Metropole. Tausende Bewohner warten auf die Evakuierung. Die Fluten könnten noch Tagen andauern.

Die Lage in der viergrössten amerikanischen Stadt spitzt sich immer weiter zu: Sintflutartiger Regen führt in vielen Teilen der von Houston zu gewaltigen Überschwemmungen, Hauptstrassen haben sich in reissende Flüsse verwandelt. Tausende Menschen warten darauf, aus ihren Häusern evakuiert zu werden. Viele Bewohner sind auf die Dächer geflüchtet. In der betroffenen Region leben über 6,5 Millionen Menschen.

#USCG Video: Coast Guard assess the aftermath of damage caused by #HurricaneHarvey during their search and rescue operations. pic.twitter.com/23eSED1ka5 — USCG Heartland (@USCGHeartland) August 27, 2017

Alleine am Sonntag sind über 55 Zentimeter Regen pro Quadratmeter gefallen. «Das ist gewaltig. Das sind die verheerendsten Fluten in der Geschichte Houstons», sagte ein Meteorologe zu CNN.

Der Bürgermeister hat derweil seine Entscheidung verteidigt, die Stadt vor dem Hurrikan nicht zu evakuieren. «Ich bedaure nichts, das war die einzig richtige Entscheidung für die Sicherheit der Bürger», sagte Sylvester Turner.

Video from Studemont Street in Houston before and after Tropical Storm Harvey shows devastating flooding. Read more: https://t.co/Ng2DJCkn9E pic.twitter.com/O39HLY4oe5 — New York Times Video (@nytvideo) August 27, 2017

Mehrere Tote

Der Hurrikan «Harvey» hatte Texas am Freitagabend (Ortszeit) mit Spitzengeschwindigkeiten von 215 Stundenkilometern erreicht. Es war der stärkste Wirbelsturm seit mehr als zehn Jahren, der aufs Festland der USA traf.Im County Aransas kam nach Behördenangaben ein Mensch ums Leben, als während des Sturms in seinem Haus ein Feuer ausbrach. In der Stadt Houston ertrank eine Frau, die sich in den Fluten aus ihrem Auto retten wollte. Daneben gibt es unbestätigte Berichte über mehrere weitere Opfer.

Am Dienstag will US-Präsident Donald Trump das Krisengebiet besuchen. Er verfolgte die Geschehnisse am Wochenende von vom Landsitz in Camp David aus.

HISTORIC rainfall in Houston, and all over Texas. Floods are unprecedented, and more rain coming. Spirit of the people is incredible.Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017

Schäden so hoch wie bei «Katrina» Die Hochwasserschäden durch den Hurrikan «Harvey» könnten laut Experten ähnlich hoch liegen wie bei «Katrina». 2005 gab es wegen des dortigen Sturms in den US-Bundesstaaten Louisiana und Mississippi versicherte Hochwasserschäden von mehr als 15 Milliarden Dollar.Bei «Harvey» seien hauptsächlich Kosten wegen der Regenfälle und Überschwemmungen zu erwarten, weniger wegen des Windes, teilte der Branchendienst Insurance Information Institute am Sonntag mit. Für präzise Schätzungen sei es allerdings noch zu früh, da der Sturm noch weiter wüte. (sda)

