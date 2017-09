Adieu, ihr Häschen! Playboy-Gründer Hugh Hefner ist tot

«Playboy»-Gründer Hugh Hefner ist tot. Hefner sei im Alter von 91 Jahren gestorben, gab das US-Männermagazin in der Nacht zum Donnerstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter bekannt.

Den Tod teilte auch das Unternehmen Playboy Enterprise am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Communiqué mit. Hefner «starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus »The Playboy Mansion« im Kreis geliebter Menschen», heisst es in der Mitteilung des «Playboys».

«Das Leben ist zu kurz, um den Traum eines anderen zu leben»: Wer derzeit die Playboy-Webseite aufruft, wird mit diesem Zitat von Hefner begrüsst. Der als Frauenschwarm geltende Hefner war für sein ausschweifendes und freizügiges Leben bekannt

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

Hefner publizierte den Playboy erstmals im Jahr 1953 – mit Marilyn Monroe als Covermodel. Und löste mit der Mischung von nackten Frauen, Interviews und Artikeln zu Männer-Themen eine kleine Revolution aus. Die Wahrnehmung von Sex in der damals prüden amerikanischen Gesellschaft hat der Mann aus Chicago für immer verändert und zugleich ein Imperium geschaffen.

Hefner war nicht nur für die nackten Frauen, sondern auch für seinen ungebrochenen Sexualtrieb berühmt. Angeblich hat er in seiner Playboy-Zeit mit über 1000 Frauen geschlafen. (amü)

Mehr dazu in Kürze auf watson.ch ...

Die 25 berühmtesten Playmates

Mehr zu Playboy & Co. Bilder, zu denen du nicht onanieren solltest «Playboy macht den Kniefall vor Apple, Google und Facebook» – Wer auf playboy.com nach nackten Häschen sucht, findet jetzt Tipps zu Magic Mushrooms «Mach es, Mum»: Diese Blondine wird die allerletzte Nackte im US-«Playboy» sein Adieu, ihr Häschen! Playboy-Gründer Hugh Hefner ist tot Und nun … die Masturbations-Charts! – So clever ist Pornhubs Medienstrategie 20 erstaunliche Fakten zum Thema Masturbation um Ihnen mehr Wonne im Mai zu schenken – bei Nummer 16 werden Sie zwei Mal schlucken müssen Der «Playboy» will keine Nacktbilder mehr! Diese 6 (Sex, hihi) Dinge werden sich ändern Jeder fünfte Mann schaut während der Arbeit Pornos – und 19 weitere frivole Fakten zum Thema «Oh, ja!» Die Ostschweizer haben den besten Sex – und rate mal, wo's weniger gut läuft Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo