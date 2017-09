Wut, Trauer, Entsetzen über Trumps «Dreamer»-Entscheid

«Dreamer»-Ärger: Bürgermeister erklärt Chicago zur «Trump-freien Zone»

In den USA droht vielen Einwandererkindern die Abschiebung, weil Donald Trump ein Schutzprogramm aufgehoben hat. Chicagos Bürgermeister will das nicht hinnehmen - und bietet den Betroffenen seine Hilfe an.

Der Bürgermeister von Chicago, Rahm Emanuel, hat sich gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump gestellt, das Schutzprogramm für Migrantenkinder aufzuheben. «In Bezug auf das, was Präsident Trump gesagt hat, ist Chicago - unsere Schulen, unsere Nachbarschaft, unsere Stadt - eine Trump-freie Zone», sagte Emanuel bei einer Einschulungsveranstaltung an einer Highschool.

«An alle ‹Dreamer› in Chicago: Ihr seid willkommen in dieser Stadt. Das ist eure Heimat und ihr habt nichts zu befürchten»

Am Dienstag hatte US-Justizminister Jeff Sessions erklärt, dass die Regierung das Programm namens Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) einstellen werde. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte es 2012 per Dekret eingeführt. Es schützte Kinder illegaler Einwanderer vor der Abschiebung. Offiziell sind fast 800'000 Menschen betroffen. Inoffiziell könnten es sogar bis zu 1.7 Millionen Menschen sein, die als Minderjährige mit ihren Eltern illegal in die USA eingereist waren.

Chicagos Bürgermeister richtete sich direkt an die Menschen in seiner Stadt: «An alle ‹Dreamer› in Chicago: Ihr seid willkommen in dieser Stadt. Das ist eure Heimat und ihr habt nichts zu befürchten», sagte der Bürgermeister, der von 2009 bis 2010 als Obamas Stabschef im Weissen Haus gearbeitet hatte. «Ich möchte, dass ihr zur Schule kommt und noch mehr als das, dass ihr eure Träume verfolgt», sagte Emanuel weiter.

Obama hatte Trumps Entscheidung in einer langen Mitteilung scharf verurteilt. Auch US-Konzerne gingen auf Konfrontationskurs zum Weissen Haus. Mehrere US-Bundesstaaten haben ausserdem Klage gegen die Entscheidung eingereicht.

