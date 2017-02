FBI sollte Bericht über Russland-Kontakte von Trumps Team dementieren

Die Hillbillies, das Selbstmitleid – und Donald Trump

In seinem Bestseller «Hillbilly Elegy» erklärt J.D. Vance plausibel, weshalb die weisse Unterschicht in den zerfallenden Industriestädten Trump gewählt haben.

«Hillbilly» ist weder ein Kosename noch ein Begriff für eine bestimmte Richtung der Countrymusic. «Hillbilly» ist ein Schimpfwort, das sich etwa mit «Hinterwäldler» übersetzen lässt. Die Hillbillies sind Nachkommen von Iren und Schotten, die es in die hintersten Winkel der Appalcachian Mountains verschlagen hat, dem riesigen Gebirgszug, der sich von Alabama über Georgia nach Ohio bis in den Bundesstaat New York erstreckt. Die Familie von J.D. Vance stammt ursprünglich aus einem Tal …