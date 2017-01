Bild: STAFF/REUTERS

Zug in New York während Rushhours entgleist – dutzende Verletzte

Ein City-Pendlerzug ist am Mittwochmorgen verunglückt. Der Long Island Railroad Zug entgleiste um 8:30 Uhr Ortszeit am Atlantic Terminal in Brooklyn, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters.

Mehrere Menschen sei bei dem Vorfall verletzt worden. Fox News berichtet von mindestens 76 Verletzten. (whr)

