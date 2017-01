Bild: EPA/UPI POOL

Lust mal kurz ins White House anzurufen? Anonyme Aktivistengruppe leaked Telefonnummern

In der ersten Woche seit Donald Trumps Amtsantritt ging eine Information beinahe unter: Die «Comment Line», eine Telefonverbindung zum Weissen Haus für die Bevölkerung, wurde auf unbestimmte Zeit gekappt. Ruft man darauf an, erhält man lediglich die automatische Antwort, man solle sich doch für Kommentare über die Website mit dem Weissen Haus in Verbindung setzten.

Das US-Medienunternehmen Gothamist berichtet über eine anonyme Aktivistengruppe, die sich diesem «Kommunikations-Problem» nun netterweise angenommen hat. Unter der Website whcommentline.com wird einem, in sehr seriöser Aufmachung, eine Vielzahl an Telefonnummern mitgeteilt, mit denen man angeblich direkt zum Staff des White House durchklingeln kann.

Laut der Aktivistengruppe ist die «offene Kommunikation das Fundament für eine gute und funktionierende Demokratie». Die Gruppe hofft, dass sich die Menschen bei den Mitarbeitern des White House melden, um sich für Fairness und eine transparente Politik auszusprechen.

Vermutlich wurden die Nummern, wenn sie denn richtig sind, unterdessen bereits wieder gelöscht. Und sonst: Hopp los, anrufen und eine nette Nachricht hinterlassen (und nicht vergessen uns zu informieren, wir sind auch fleissig am durchklingelnd!)

