Auf ihrem Instagram-Account hat die 35-jährige Sängerin verkündet, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Sie und ihr Gatte Jay-Z sind überglücklich, den Familienzuwachs verkünden zu können: «Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei anwachsen wird.»

«We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters»