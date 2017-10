Bild: AP/AP

Das rätselhafte Leben des Las-Vegas-Schützen Stephen Paddock

Stephen Paddock erschoss Dutzende Menschen in Las Vegas, die Polizei erkennt noch immer kein Motiv. Annäherung an einen Glückspieler, der zum Massenmörder wurde.

Akribisch genau hatte Stephen C. Paddocks die Schussbahnen seiner Kugeln berechnet. Der 64-Jährige wollte beim Massenmord während eines Konzerts in Las Vegas nichts dem Zufall überlassen. Aus dem 32. Stock eines Kasinohotels feuerte er in die Menge. 58 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt.

Doch was trieb ihn an?

Über die Persönlichkeit des Schützen von Las Vegas ist bislang nur wenig bekannt. Die Ermittler rätseln immer noch über das Motiv des Attentäters. Erst nach und nach dringen Details nach aussen - und zeugen von einem Leben aus Widersprüchen.

«Er war ein Spieler, der nichts dem Zufall überliess. Ein Mann mit Häusern überall, in denen er aber nicht wirklich lebte. Jemand der das vornehme Leben der Kasinos liebte, aber einen unauffälligen Minivan fuhr und sich nachlässig kleidete»: So beginnt eines der ersten ausführlichen Psychogramme des Massenmörders, das die «New York Times» nun veröffentlicht hat.

Paddocks Freundin Marilou Danley, die von den Anschlagsplänen nichts gewusst haben will, hatte demnach bei Ermittlern von dessen angeschlagener Psyche berichtet. Womöglich, spekuliert das Blatt, hatte sich die systematisierende und pedantische Gedankenwelt des früheren Postmitarbeiters und Buchhalters in eine tödliche Richtung gedreht.

Die Ermittler gehen laut der Zeitung davon aus, dass Paddock bereits seit 1982 Waffen hortete. Vergangenen Oktober habe sich seine Obsession jedoch zugespitzt. Er kaufte und kaufte - und sei «kein Novize» mehr gewesen, wird ein Waffenhändler zitiert. Doch wie wurde aus dem Waffennarr ein Massenmörder?

Er scheffelte Millionen

Die Stationen in Paddocks Leben hätten wohl für drei gereicht. Laut «New York Times» war er in einer Arbeitergegend nahe Los Angeles aufgewachsen, arbeitete nachts im Krankenhaus, während er tagsüber studierte. Sohn eines Bankräubers, aber nach aussen hin eine völlig unauffällige Existenz. Er arbeitete bei der Post, als Buchhalter, in der Finanzabteilung beim Rüstungsgiganten Lockheed Martin, machte die Pilotenlizenz, scheffelte US-Medien zufolge als Immobilienmakler Millionen, kaufte sich zwei Flugzeuge.

Er hatte einen Wohnsitz in Reno, einen in Sun City / Mesquite - für viele Amerikaner ein gediegener Altersruhesitz mit Golfplatz mitten in der Wüste von Nevada. Den versierten Spieler lockte wohl auch die Nähe zu den Glücksspieloasen in dem Bundesstaat.

Zwei kurze, kinderlose Ehen scheiterten laut «Times». Sein ältester Bruder, Benjamin Paddock, beschrieb ihn demnach als den «langweiligsten Sohn der Familie». «Er war über 30 Jahre hinweg der am wenigsten gewalttätige», sagte er dem Blatt zufolge über den Schützen mit Blick auf die insgesamt vier Geschwister.

bild: spiegel online

In seiner Nachbarschaft hatte Paddock nur wenige Kontakte. «Ich habe den Typen nie gesehen. Seine Frau ja, ihn nie. Wir haben denen sogar mal was an die Tür gehängt zum Einzug, nie haben die reagiert», sagte ein früherer Nachbar aus Sun City über Paddock. Das Glücksspiel dagegen hatte ihm laut «Times» Bedeutung gegeben. «Er verbrachte so viel Zeit in Kasinos, dass er in den Nachbarschaften meist ein Geist war», schreibt das Blatt. In einigen Kasinos soll er 100'000 Dollar Kredit gehabt haben.

Ein Zahlenmensch, immer analytisch

«Er verhielt sich so, als ob jeder für ihn arbeiten würde und als ob er über den anderen stand», zitiert das Blatt den früheren leitenden Kasinomitarbeiter, John Weinreich. «Er mochte jeden, der für ihn schwärmte.» Wenn aber ein Kellner mal etwas zu lange für das Essen gebraucht habe, sei er sehr unwirsch geworden - und hätte andere Bedienungen angesprochen.

Geistig dagegen habe Stephen C. Paddocks einen klaren und aufgeräumten Eindruck hinterlassen. «Ich würde ihn mit einem Schachspieler vergleichen: sehr analytisch und ein Typ der Zahlen», sagte Weinreich laut «New York Times». «Es schien, als spielte er geistig in einer anderen Liga als die meisten Menschen, die zu mir zum Glücksspiel kommen.»

Was genau trieb Stephen C. Paddock also zum Massenmord, nach dem er mit einem mit Munition und Sprengstoff vollgepackten Van noch entkommen wollte? War es Frust? Die Sucht nach Anerkennung? Hinweise auf eine islamistisch oder politisch motivierte Tat gibt es bislang jedenfalls keine. Auch der frühere Nachbar aus Sun City rätselt noch: «Und jetzt sowas. All diese Opfer. Auf so etwas kann man sich doch nicht vorbereiten. Das macht Dich fertig.»

