Eigentlich wären Trumps Golf-Ausflüge ja kein Problem, aber ...

Immer wieder hatte er Barack Obama dafür kritisiert, Golf zu spielen. Tatsächlich ist Donald Trump als US-Präsident selbst schon sechsmal auf die Grüns gegangen. Das Weisse Haus hält sich auffällig zurück.

Schon vor seinem Wahlsieg hatte Donald Trump seine luxuriöse Ferienresident Mar-a-Lago als «Winter White House» auserkoren. Und in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft macht er davon auch regelmässig gebrauch – das vergangene war bereits sein drittes Wochenende auf dem Anwesen in Palm Beach, Florida. Auf seinen Trips arbeitet der US-Präsident nicht nur, er spielt auch regelmässig Golf – sechsmal schon insgesamt.

Das Weisse Haus ist jedoch auffällig zurückhaltend, was Trumps Ausflüge auf die Grüns seiner beiden nahegelegenen Golfklubs angeht. So hiess es am Sonntag zunächst, der US-Präsident habe nur ein paar Löcher gespielt, man werde aber nicht mitteilen mit wem. Auch am Samstag habe Trump laut Sarah Huckabee Sanders, einer Sprecherin des Weissen Hauses, ein paar Löcher gespielt.

Am Montag berichtete dann aber Golf-Superstar Rory McIlroy, die frühere Nummer eins der Welt, dass er mit Trump gespielt habe. Und zwar 18 Löcher, also eine volle Runde. «Er ist ein respektabler Spieler für sein Alter», sagte der Nordire dem Golf-Blog «No Laying Up». Ausserdem tauchte auf Twitter ein Foto der beiden (und zwei weiteren Personen) auf. Und so musste Huckabee Sanders einräumen, dass Trump «nur ein paar Löcher spielen wollte und sich dann entschieden habe, länger zu spielen». Sie fügte zudem an, dass der Präsident einen Tag «voller Meetings» gehabt habe.

Grundsätzlich ist es kein Problem, wenn Präsidenten in ihrer Freizeit Sport treiben – gerade Golf hat bei US-Staatschefs eine grosse Tradition. Allerdings hatte Trump wiederholt seinen Vorgänger Barack Obama dafür kritisiert, dass dieser während seiner Präsidentschaft aus seiner Sicht zu häufig Golf gespielt habe und sogenannte Fundraiser, bei denen Spenden gesammelt werden, besucht habe.

«Ich werde viel zu beschäftigt sein»

Trump hatte sich sogar so weit aus dem Fenster gelehnt, dass er im Wahlkampf gesagt hatte, er werde viel zu beschäftigt sein, um Golf zu spielen. Und wenn nur mit Leuten, mit denen er «Deals» machen wolle.

McIlroy gehört eher nicht zu dieser Kategorie. Der 27-Jährige war übrigens nicht der erste Profi, mit dem Trump abschlug. Als der japanische Premierminister Shinzo Abe Trump in Mar-a-Lago besuchte, spielten die beiden eine komplette Runde mit dem Südafrikaner Ernie Els.

An seinem dritten Wochenende in Florida arbeitete Trump zwar auch – unter anderem berief er einen neuen Nationalen Sicherheitsberater, Armeegeneral H.R. McMaster. Aber er besuchte mit seiner Frau Melania am Samstag auch eine Benefizveranstaltung, die nicht auf einem öffentlichen Kalender stand. Erst nachdem lokale Zeitungen berichtet hatten, bestätigte das Weisse Haus den Termin. Am Montag, einem Feiertag in den USA, trat Trump zudem kurz bei einem Fundraiser-Lunch auf – auch hier gab es erst eine Bestätigung, nachdem Bilder davon in sozialen Medien aufgetaucht waren.

Tatsächlich war auch Obama ein begeisterter Golfer. Laut des TV-Senders CNN sei er allerdings in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft kein einziges Mal an den Abschlag gegangen, sondern erst nach gut drei Monaten. Und natürlich machte Obama mit seiner Familie auch regulär Urlaub, in Martha's Vineyard und auf Hawaii, aber flog nicht regelmässig übers Wochenende in ein privates Ferienhaus.

Womöglich ist das der Grund für das zurückhaltende Verhalten des Weissen Hauses.

