Sex-Partys, Bestechung, Putin: Hochbrisante Papiere über Donald Trump veröffentlicht

Seit Dienstagabend kursiert im Internet ein Dokument, das Donald Trump arg in die Bredouille bringen könnte. Ein ehemaliger britischer Geheimdienst-Mitarbeiter hat während Monaten sensible Informationen zum zukünftigen US-Präsidenten und dessen Verbindungen zu Russland gesammelt.

Journalisten und Politiker in Washington wissen schon seit Längerem Bescheid über die Existenz dieser Papiere, sind bis dato aber nicht damit an die Öffentlichkeit getreten. Denn es ist nicht sicher, ob die Informationen in den Berichten auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen.

Geheimdienste briefen Trump und Obama

Doch die Papiere werden ernst genommen. Am Dienstagabend meldete «CNN», dass die vier führenden Köpfe der US-Geheimdienste, die Berichte als derart wichtig einstuften, dass sie Barack Obama und Donald Trump eine zweiseitige Zusammenfassung davon zustellten.

Die frühere Arbeit des britischen Agenten werde von US-Geheimdienstmitarbeitern als vertrauenswürdig eingestuft. Die US-Bundespolizei FBI untersuche nun, ob die von dem Ex-Agenten gelieferten Informationen über Trump zuverlässig und korrekt seien.

Aus den Papieren geht hervor, dass Donald Trump seit Jahren eine intensive Beziehung zu Russland pflegt. Zudem ist von mehreren Reisen nach St.Petersburg die Sprache, die Trump unternahm, um Immobiliengeschäfte zu machen. Dabei sei es zu grösseren Zahlungen an Bestechungsgeldern gekommen.

Desweiteren wird Trump vorgeworfen, dass er in St.Petersburg an Sex-Partys teilgenommen habe. Die Zeugen dieser Partys seien mittlerweile aber «ruhig gestellt» worden. Russland habe diese Informationen aber benutzt, um Druck auf Donald Trump auszuüben.

Buzzfeed hat das Dokument öffentlich gemacht, hier kannst du es ansehen.

Trumps Reaktion

Die Trump-Administration hat bis jetzt noch keine Stellung zu den Papieren genommen, dieser kürzlich gesendete Tweet dürfte allerdings direkt damit zusammenhängen. «Fake-News, eine totale politische Hexenjagd», schreibt Donald Trump auf Twitter. (cma)

