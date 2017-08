Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler und das Internet dreht durch

Darf man das? Das fragen sich derzeit viele, die auf den sozialen Medien über das neue Cover des «stern»-Magazins diskutieren. Viele finden die Darstellung von Trump als Hitler geschmacklos.

Das Cover des aktuellen «stern»-Magazins sorgt für hitzige Diskussionen. Darauf abgebildet ist US-Präsident Donald Trump. Eingehüllt in die amerikanische Flagge, das Gesicht starr, hält er seinen rechten Arm vor sich gestreckt. Unter dem Bild ist getitelt: «Sein Kampf». Die Anlehnung an Adolf Hilter ist unübersehbar.

In der Unterzeile des Titels heisst es: «Neonazis, Ku-Klux-Klan, Rassismus: Wie Donald Trump den Hass in Amerika schürt.» Im Editorial schreibt der Chefredaktor des Magazins, Trump habe sich nach dem Anschlag in Charlottesville zum Anführer von Rassisten gemacht.

Das Bild provoziert. Auf den sozialen Medien wird diskutiert, ob man Trump so darstellen darf. Ist ein Vergleich mit Hitler gerechtfertigt?

Viele werten das Cover als geschmackslos. Die Geschichte werde mit solchen Darstellungen relativiert.

Traurige Relativierung von Geschichte! Nichts ist zu eklig für einen Titel, über den man spricht, oder @sternde? #stern #sterncover pic.twitter.com/SnbN4m5Mu1 — Kathrin Schmid (@KathrinS) 23. August 2017

German news magazine @sternde features Trump. Text = "His fight" a play title of Hilter's book 'mein kampf'. V. strong stuff in Europe. pic.twitter.com/swvg4UURou — Andrew Beatty (@AndrewBeatty) 23. August 2017

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisiert das Cover scharf. Gegenüber der Berliner Zeitung «Tagesspiegel» sagt er: «Die Darstellung von Präsident Trump als vermeintlich neuer Hitler ist geschmacklos und völlig deplatziert.» Zwar lasse sich Trump zurecht kritisieren, ihn aber so abzubilden, verharmlose das eliminatorische Wirken der Nationalsozialisten und relativiere Hitlers ideologische Propagandaschrift «Mein Kampf».

Nach Charlottesville stellten auch andere Magazine den Präsidenten auf ihren Covers in die Rassistenecke.

Der «New Yorker» wie auch der «Economist» bedienen sich dabei der weissen Spitzmützen des Ku-Klux-Klan. Damit symbolisierten sie Trumps Sympathien für die rechtsextreme Alt-Right-Bewegung.

Schon im Februar sorgte der «Spiegel» mit seinem Cover für Diskussionen. Dort wurde Trump mit einem Messer in der einen und dem abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue in der anderen Hand dargestellt. (sar)

«Wahnsinn»: Reaktionen auf Trumps Verteidigung der «Alt Right» Video: watson

