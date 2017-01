Ein wenig Medienschelte, ein wenig Mitgefühl – das steht in Trumps Erklärung

Farhadi bleibt aus Protest Oscar-Verleihung fern

Der iranische Filmemacher Asghar Farhadi hat seine Teilnahme an der Oscar-Verleihung offiziell abgesagt. Er begründet den Schritt mit der Einreisesperre, die US-Präsident Donald Trump gegen Menschen aus sieben muslimischen Ländern verhängt hat. «Engstirnige Individuen nutzen das Einflössen von Angst häufig dazu, Extremismus und fanatisches Verhalten zu rechtfertigen», schrieb Farhadi in einer Erklärung, die die «New York Times» am Sonntagabend veröffentlichte. Farhadis ist mit dem Film «The Salesman» für den Oscar nominiert. Die Oscar-Akademie hatte sich am Samstag «extrem besorgt» über Trumps Dekret gezeigt. Es sei besorgniserregend, dass Farhadi und sein Team «wegen ihrer Religion oder ihres Herkunftslandes» an der Einreise gehindert werden könnten, hiess es in einer Mitteilung. Die Akademie werde Filmemacher und Menschenrechte in aller Welt unterstützen.