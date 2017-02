Bild: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Trump sichert Stoltenberg «starke Unterstützung für NATO» zu

US-Präsident Donald Trump hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefonisch der «starken Unterstützung» seines Landes für das Militärbündnis versichert. Das teilte das Weisse Haus nach ihrem Gespräch am Sonntag (Ortszeit) mit.

Trump und Stoltenberg erörterten demnach auch, wie man alle NATO-Mitglieder «ermuntern» könnte, ihren Verpflichtungen bei den Verteidigungsausgaben nachzukommen. Ausserdem habe Trump seine Teilnahme an einem NATO-Gipfel Ende Mai in Europa zugesagt. Die NATO hatte schon vor längerem für 2017 ein Gipfeltreffen in ihrem neuen Brüsseler Hauptquartier angekündigt.

Darüber hinaus sei über Möglichkeiten zur friedlichen Lösung des Konflikts an der ukrainisch-russischen Grenze gesprochen worden, hiess es in der Mitteilung. Beide Seiten hätten vereinbart, zur Bewältigung der Sicherheitsherausforderungen für die NATO weiter eng zusammenzuarbeiten. (cma/sda/dpa)

