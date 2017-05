Kevin Schläpfer erteilt dem SC Langenthal eine Absage

NLB-Meistertrainer Jason O’Leary (38) hat Langenthal verlassen. Der logische Nachfolger wäre Kevin Schläpfer (47). Aber er geht nicht nach Langenthal.

In Langenthal hat Kevin Schläpfer seine Spielerkarriere im Frühjahr 2006 mit Kultstatus und einem letzten spielerischen Feuerwerk beendet. In 12 NLB-Playoffpartien buchte der Mann mit den magischen Händen und hölzernen Füssen 10 Punkte. Dann zügelte er zu Biel, wurde Sportchef, dann Trainer und schliesslich Hockeygott. Am 14. November 2016 ist er in Biel gefeuert worden. Seither such er nach einer neuen Herausforderung.

Eine Rückkehr nach Langenthal wäre eigentlich eine logische …