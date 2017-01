Bild: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Trump ernennt Konservativen Neil Gorsuch zu neuem Verfassungsrichter

Der 49 Jahre alte Bundesrichter Neil Gorsuch soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump neuer Richter am höchsten US-Gericht, dem Supreme Court, werden. Trump nominierte den konservativen Juristen aus dem Bundesstaat Colorado am Dienstagabend in Washington. Die Wahl gab Trump via Facebook-Livestream bekannt.

Der Supreme Court als Verfassungsgerichtshof ist als letzte Instanz für umstrittene Regierungsentscheidungen von entscheidender Bedeutung für die politische Weichenstellung des Landes.

Gorsuch vertritt konservative Rechtsauslegungen, seine Nominierung muss noch vom Senat genehmigt werden. Wird Gorsuch bestätigt, wird er lebenslang zum Verfassungsrichter ernannt.

Der Posten im neunköpfigen Gremium war frei geworden, nachdem Antonin Scalia im Februar vergangenen Jahres gestorben war. Der republikanisch dominierte Senat hatte sich geweigert, den vom früheren Präsidenten Barack Obama nominierten Kandidaten zu bestätigen. (cma/sda/dpa/afp)

