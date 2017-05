Bild: GARY HE/EPA/KEYSTONE

Fahrer vom Times Square stand möglicherweise unter Drogeneinfluss

Der Autofahrer, der am New Yorker Times Square mit hohem Tempo über den Gehweg gerast ist und dabei eine Frau tötete und 22 weitere Menschen verletzte, stand möglicherweise unter Einfluss von Drogen. Das berichteten die TV-Sender CBS und «NY1» unter Berufung auf Strafverfolger.

Der 26-jährige Richard Rojas, ein Ex-Soldat der US-Marine aus dem Stadtteil Bronx, konsumierte demnach möglicherweise eine als «K2» oder «Spice» bekannte Droge, die auch als synthetisches Marihuana bezeichnet wird.

Rojas hatte am Donnerstag gegen 12 Uhr mittags (Ortszeit) mit seinem Auto auf einer Kreuzung gewendet und war dann mit hohem Tempo über den Gehweg gefahren. Erst nach etwa drei Strassenblocks rammte er einen Poller, an dem sein Wagen hängenblieb und kurzzeitig auch Feuer fing.

Rojas wurde nach vergeblicher Flucht unmittelbar festgenommen, woe Bürgermeister Bill de Blasio sagte. «Es gibt keine Hinweise, dass dies ein terroristischer Akt war», so De Blasio.

Vier der 22 Verletzten waren am Donnerstag in Lebensgefahr, wie Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte. Ihre Überlebenschancen seien aber gut. Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 18-Jährige, deren 13 Jahre alte Schwester ebenfalls von dem Auto getroffen wurde und mit Verletzungen ins Spital kam.

New York: Auto rast am Times Square in Menschenmenge

Mehrfach festgenommen

Den Behörden zufolge war Rojas 2015 und 2008 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Zudem wurde er diesen Monat festgenommen, weil er vor einem Besucher in seiner Wohnung in der Bronx ein Küchenmesser zückte. Während seiner Stationierung auf einem Militärstützpunkt in Jacksonville, Florida von 2011 bis 2014 wurde er festgenommen, weil er mutmasslich einen Taxifahrer angegriffen hatte.

Ob er sein Auto am Donnerstag absichtlich in die Menge steuerte, war zunächst unklar. «Mein Leben ist vorbei», soll er bei seiner Festnahme gerufen haben.

Hier führt die Polizei den Fahrer ab WATCH THIS - BREAKING VIDEO: NYPD taking driver from Times Square incident into custody pic.twitter.com/lP0yyfMUZt — Breaking911 (@Breaking911) 18. Mai 2017

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen und ist einer der am meisten bevölkerten Orte New Yorks. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater, Bars und Restaurants.

Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300'000 Menschen. An besonders belebten Tagen wurden sogar bis zu 480'000 Fussgänger gezählt. (nfr/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: Fiala redet und redet – doch Girod macht in nur 40 Sekunden alles klar Frauen legen den Tampon beiseite: Was du über «Free bleeding» wissen musst Hier nun ein paar Leute, die sich «attraktiver» photoshoppen wollten – und scheiterten Ätschi Bätschi! In der «Bachelorette» gibts Männer im Bett und beim Halbblutt-Ballett Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist Der wohl bekannteste Rücken von Instagram – er war schon fast überall «Ich kann euch beim Sex hören» und 18 andere geniale WiFi-Namen, die du klauen solltest Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo