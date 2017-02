Bild: EPA/CALIFORNIA DWR

Drohende Flutwelle in Kalifornien: 200'000 Menschen evakuiert

Nach wochenlangen Regenfällen ist der Oroville-Stausee in Kalifornien übergelaufen, 200'000 Menschen sind vor einer drohenden Flutwelle geflüchtet. Steinsäcke sollen den maroden Damm nun stabilisieren.

Ein Artikel von

Im Norden Kaliforniens sind fast 200'000 Menschen auf der Flucht vor einer möglichen Katastrophe: Aus Sorge, dass der beschädigte Überlaufkanal des grössten Staudamms der USA brechen könnte, hatten die Behörden die Evakuierungen angeordnet.

Die Bewohner unterhalb des Oroville-Damms sollten ihre Häuser in Richtung Osten, Süden oder Westen, aber keinesfalls in Richtung Norden verlassen, erklärte die Katastrophenschutzbehörde des County von Yuba.

In der Nacht zum Montag hatte sich die Lage an dem Oroville-Damm etwa hundert Kilometer nördlich von Sacramento offenbar etwas entspannt. Der Pegel des nach wochenlangen Regenfällen randvoll gefüllten Stausees ist etwas gesunken.

Überlaufkanal zum ersten Mal im Einsatz

Wenn des See überzulaufen droht, kann das Wasser auf zwei zusätzlichen Wegen abfliessen: Zuerst durch den Überlaufkanal, der mit Beton ausgekleidet ist. Und falls das nicht ausreicht, über einen breiten Damm direkt daneben – den Notüberlauf.

Der Hauptdamm selbst droht nach Behördenangaben nicht zu brechen. Probleme bereitete zunächst der beschädigte Überlaufkanal. Dieser mit Beton ausgekleidete Kanal war in der vergangenen Woche zum ersten Mal in der Geschichte des 48 Jahre alten Staudamms zum Einsatz gekommen.

Doch in dem Kanal sind Betonstücke herausgebrochen, sodass ablaufendes Wasser teils im Boden versickert. Die damit verbundene Erosion könnte die Stabilität des Damms in diesem Bereich gefährden.

Weil das Wasser nicht schnell genug abfloss, strömte es zudem auch über den Notüberlauf. Die Wassermassen schossen kreuz und quer den Hang hinunter und zerstörten eine Strasse. Auch hier besteht die Gefahr von Erosion, die den Damm destabilisieren kann.

Weil der Wasserstand am Sonntagabend Ortszeit aber gesunken war, fliesst zumindest vorerst kein Wasser mehr direkt über diesen Dammbereich neben dem Überlaufkanal.

Stabilisierung mit vielen Unbekannten

Entwarnung geben wollen die Behörden noch nicht. «Sobald die Struktur beschädigt ist, kann es katastrophal enden», sagte Bill Croyle von der zuständigen Wasserbehörde im Norden Kaliforniens.

Kory Honea, Sheriff des County Butte, sagte, die Situation sei «stabilisiert», aber es blieben «viele Unbekannte». Es könne noch nicht entschieden werden, ob die Bevölkerung bereits wieder in das Gebiet zurückkehren könne.

Bild: JIM URQUHART/REUTERS

Rettungskräfte sind im Einsatz, um Schäden am Damm zu reparieren. Mit Baggern füllen sie Steine in grosse Säcke, die dann von Hubschraubern aus abgeworfen werden. So soll das grosse Loch im Entlastungskanal aus Beton geschlossen werden.

Im Falle eines Dammbruchs im Bereich des Notüberlaufs müsse mit einer neun Meter hohen Flutwelle gerechnet werden, hatten Behörden gewarnt. Am Sonntag hatte die zuständige Wasserbehörde via Twitter erklärt, der Damm könne binnen einer Stunde brechen. Zum Glück geschah dies nicht.

Evakuierungszentrum auf Festwiese

Gouverneur Jerry Brown hatte am späten Sonntagabend den Notstand für die Bezirke Butte, Sutter und Yuba ausgerufen. Ein Evakuierungszentrum wurde für die Menschen in der Ortschaft Chico auf einer Festwiese eingerichtet.

Um eine Katastrophe zu verhindern, leitete die zuständige Behörde zunächst grössere Wassermassen über den Hauptabfluss des Staudamms ab. Am Freitag stand das Wasser zwei Meter unter der Oberkante des Damms – der Stausee hatte seine maximale Kapazität erreicht.

Der Damm wurde zwischen 1962 und 1968 gebaut. Er ist mit 235 Metern der höchste in den USA und überragt den berühmten Hooverdamm um zwölf Meter. Der Oroville-Damm ist rund 2300 Meter lang und staut den Oroville-See auf. Er dient der Stromgewinnung.

Jetzt auf

Teile Kaliforniens hatten in den zurückliegenden Tagen wegen heftiger Regenfälle unter Wasser gestanden. Bewohner wurden aus ihren Häusern gerettet, nachdem der Fluss San Lorenzo über die Ufer getreten war. Die Wassermassen überraschten den Bundesstaat nach Jahren der Dürre.

hda/AFP/Reuters/dpa

Bilder der aktuellen Lage in Oroville:

Das könnte dich auch interessieren: Sonnen- und Windenergie Wie billiges Öl, Gas und Kupfer die Welt auf den Kopf stellen Danke VW! Dein Skandal hat (vielleicht) die Welt gerettet Fusionsanlage Wendelstein 7-X: Die Sonnenmaschine läuft Ein merkwürdiger «Tagi»-Artikel ändert nichts daran: Der Tesla ist eine gute Sache Rebellisch oder stockkonservativ: Wie wirst du im digitalen Zeitalter altern? Eine wahrhaft liberale Marktwirtschaft: «Wenn Kooperation, Respekt und Grosszügigkeit belohnt werden, ist eine ethische Wirtschaftsordnung möglich» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo