Kim schäumt mal wieder: «Atomkrieg kann jeden Moment ausbrechen»

Nordkorea droht weiter: «Atomkrieg kann jeden Moment ausbrechen»

Nordkorea hat wieder so richtig gegen die USA ausgeteilt. Kims stellvertretender UN-Botschafter erklärte am Montag, die Situation auf der koreanischen Halbinsel sei sehr riskant. «Ein Atomkrieg kann jeden Moment ausbrechen», so der nordkoreanische Diplomat vor dem Abrüstungsausschuss der UN.

Bild: AP/KCNA via KNS

Er sagte weiter, dass kein anderes Land auf der Welt so einer extremen nuklearen Bedrohung durch die USA ausgesetzt sei wie Nordkorea. Und das schon seit fast 50 Jahren. «Daher hat unser Land das Recht, sich selbst zu verteidigen», so der Abgesandte von Kim weiter.

«Die USA kann unserer schweren Strafe nirgendwo auf der Welt entkommen.»

Er tadelte insbesondere die jüngst geleakten Pläne der USA, die gesamte nordkoreanische Führung in einem Präventivschlag auszuschalten.

Der Botschafter-Vize stiess eine Drohung gegen die USA aus: Die ganzen USA lägen in Reichweite der Waffen und wenn Nordkorea angegriffen werde, «kann es unserer schweren Strafe nirgendwo auf der Welt entkommen», so der Kim-Vertreter weiter. (amü)

