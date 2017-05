12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann

Wir haben die neuen Handys von Samsung und Apple verglichen und 12 Funktionen entdeckt, die nur das Galaxy beherrscht – respektive besser kann.

Samsung oder Apple? Galaxy oder iPhone? Zumindest in der Schweiz wird man bisweilen das Gefühl nicht los, es existierten nur diese beiden Marken. Traditionell hat das iPhone bei der Software die Nase vorn. So gilt Apples iOS Samsungs Touchwiz-Benutzeroberfläche als überlegen. Umgekehrt punktet das Galaxy meist mit der besseren Hardware. Unabhängige Tests attestieren dem Galaxy bei der Qualität des Displays, der Kamera oder auch der Akkulaufzeit in der Regel kleine Vorteile.

Im Jahr 2017 …