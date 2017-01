Alternatives Lippenlesen: Das sagten Trump, Obama und Bush bei der Inauguration wirklich 😜

Tausende Kameras fingen jede erdenkliche Szene an der Amtseinführung von Donald Trump ein, vom Präsidenten zur First Lady zu den Obamas, den Clintons und den Bushs – leider allzu oft ohne Ton. Wer hätte nicht gerne gewusst, was Trump seinem Vorgänger vor dem Eingang zum Weissen Haus ins Ohr flüsterte? Die Kollegen von Bad Lip Reading haben sich der Sache angenommen und das Resultat ist sensationell:

(kri)

