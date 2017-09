Hä?! Trumps Schwiegersohn Jared Kushner war jahrelang als Frau in US-Wählerlisten geführt

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, war Medienberichten zufolge jahrelang als Frau in den US-Wählerlisten registriert. Der heutige US-Präsidentenberater sei als «weiblich» im Wählerregister in New York geführt worden, wie das Magazin «Wired» berichtete.

Vor 2009 sei sein Geschlecht in New Jersey als «unbekannt» eingetragen gewesen, meldete das Nachrichtenportal «The Hill». Kushner war schon mehrfach wegen Fehlern und Ungenauigkeiten im Umgang mit Behörden auffällig geworden.

Der Mann von Trumps Tochter Ivanka war nach einem Bericht der «Washington Post» bei der Wahl vergangenes Jahr in mehr als einem US-Bundesstaat als Wähler registriert. Er hatte nach einem Bericht des Senders CBS auch die Papiere für seine Sicherheit im Weissen Haus falsch ausgefüllt und müsste diese noch einmal überarbeiten.

Zudem wurde Kushner jüngst vorgeworfen, als US-Präsidentenberater einen privaten E-Mail-Account genutzt zu haben. Er ist auch in die Affäre um eine mögliche russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf verwickelt. (sda/afp)

