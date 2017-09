US-Regierung bestellt Prototypen für die Grenzmauer zu Mexiko

Die Finanzierung ist noch längst nicht geklärt, dafür sollen schon einmal Modelle aus Beton entstehen.

Die US-Grenzschutzbehörde CBP hat vier Unternehmen beauftragt, Prototypen für eine Grenzmauer aus Stahlbeton herzustellen. Die bis zu neun Meter hohen Mauerabschnitte sollen mit «Anti-Kletter»-Vorrichtungen versehen sein, damit unerwünschte Einwanderer sie nicht heimlich überwinden können. Dies teilte die CBP am Donnerstag mit.

Die ausgewählten Firmen hatten an einer im März gestarteten Ausschreibung teilgenommen und haben allesamt ihren Sitz in den USA. Sie sollen ihre Prototypen im Herbst in der Region von San Diego in Kalifornien errichten, die Kosten belaufen sich auf zwischen 400'000 und 500'000 Dollar pro Mauerabschnitt.

In einer gesonderten Ausschreibung hatte die US-Regierung dazu aufgerufen, Prototypen aus anderen Materialien als Beton anzubieten. Das Ergebnis dieser Ausschreibung soll kommende Woche vorgestellt werden.

Kosten von gegen 20 Milliarden Dollar

Allerdings ist die Finanzierung der Mauer noch nicht gesichert, und wegen eines heftigen Streits im US-Kongress um den Staatshaushalt könnte US-Präsident Donald Trump auch im kommenden Jahr ohne Geld für das Projekt dastehen.

Die Regierung hatte für das am 1. Oktober dieses Jahres beginnende Haushaltsjahr 2018 ein Budget von 1.8 Milliarden Dollar vorgeschlagen, um mit dem Mauerbau zu beginnen. Insgesamt dürfte das Projekt 20 Milliarden Dollar kosten. Trump will den Grossteil der Kosten Mexiko auferlegen, was die dortige Regierung kategorisch ablehnt.

Der Bau einer Mauer an der 3200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko ist eines der zentralen Wahlversprechen Trumps. Der US-Präsident will damit die illegale Einwanderung aus dem Süden stoppen.

Kritik von Friedensnobelpreisträgerin

Am Sonntag sagte Trump, der Kongress müsse einen Weg für die Finanzierung finden. Er drohte damit, im Streit um Haushaltsmittel notfalls einen Regierungsstillstand in Kauf zu nehmen, um die Finanzierung des Baus zu sichern.

Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai verurteilte bei einem Besuch in Mexiko die Mauerpläne. «Wir sind alle Menschen. Warum müssen wir getrennt sein? Jede Trennung sollte geächtet werden, denn sie ist sehr schmerzhaft», sagte die 20-jährige Pakistanerin am Donnerstag vor Studenten und Professoren.

«Spaltung und Diskriminierung sind nicht in Ordnung. Wir sollten unseren Traditionen, Kulturen, Religionen und Nationalitäten verbunden bleiben, aber der Hass ist inakzeptabel», sagte sie. Yousafzai traf sich in Mexiko mit Präsident Enrique Peña Nieto und sprach mit ihm über die Lage vertriebener Kinder in Lateinamerika. (sda/afp)

